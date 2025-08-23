Meghan Markle 'yakışıklı tilki'si Prens Harry'yi gururla paylaştı

Meghan Markle, daha önce 40 yaşındaki eşi Prens Harry'ye doğum günü hediyesi olarak sörf dersleri satın almıştı. 44 yaşındaki Sussex Düşesi, Instagram paylaşımında eşinin bu dersleri boşa harcamadığını gösterdi.

Meghan Markle, Prens Harry'nin dalgalara karşı mücadele ettiği görüntüleri paylaşırken, açıklama kısmında paylaşımını takipçileri için "önemli bir mesaj" olarak nitelendirdi.

Meghan Markle, nisan ayında katıldığı bir podcast yayınında Prens Harry hakkında; "Fark etmediyseniz, o da bir tilki. Eşim çok ama çok yakışıklı ama kalbi daha da güzel" demişti.

Meghan Markle, Prens Harry'nin sörf görüntülerini; "Size bu önemli mesajı iletmek için düzenli olarak planlanmış programınızı kesiyoruz" diye yazdı ve bir tilki emojisi koydu.

Eşiyle yaşadıkları aşkı her fırsatta dile getiren Meghan Markle, podcast yayınında, "O adam beni çok seviyor ve bakın neler inşa ettik. Güzel bir hayat kurduk, iki sağlıklı ve güzel çocuğumuz var" demişti.