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Haberler Dünya Meghan ve Harry, kızlarının ilk karesini paylaştı
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Meghan ve Harry, kızları 'Lilibet'in ilk fotoğrafını paylaştı

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD'ye taşınan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Noel kartında 6 aylık kızları Lilibet'in yüzünü ilk kez gösterdi.

Meghan ve Harry, kızlarının ilk karesini paylaştı
Meghan ve Harry, kızlarının yüzünü ilk kez paylaştı
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HABERTURK.COM

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, bu yılın Noel kartını afet müdahalesinde uzmanlaşmış uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Team Rubicon üzerinden paylaştı. Çift, Noel kartında 6 aylık kızları Lilibet'i ilk kez basına gösterdi.

Noel kartında "Bu yıl 2021'de kızımız Lilibet'i kucakladık. Archie bizi 'Anne' ve 'Baba', Lili ise bizi bir aile yaptı. 2022'yi dört gözle beklerken, Afganistan'dan gelen askerlere ve ücretli ebeveyn iznine ihtiyacı olan ABD'li ailelere destek veren, kısacası aileleri onurlandıran ve koruyan çeşitli kuruluşlara sizin adınıza bağışlar yaptık. Mutlu bir tatil sezonu ve yeni Yıl dileriz. Harry, Meghan, Archie ve Lili" ifadeleri kullanıldı.

Çiftin aile fotoğrafını düğünlerinde de bulunan fotoğrafçı Alexi Lubomirski çekti.

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