Mehmet Ali Erbil, evinde rahatsızlandı
Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi üzerine fenalaştı. Doktor kontrolünde istirahat eden Erbil'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi
Giriş: 21.11.2025 - 22:18 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:18
Mehmet Ali Erbil, sevenlerini korkuttu. Erbil, kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi üzerine evinde fenalaştı. Çağrılan doktor tarafından müdahale edilen Erbil’in istirahat ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
