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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu 22 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor!

Mehmet Aslantuğ'un 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olması ve eşi Arzum Onan'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapmasının ardından çiftin oğulları merak konusu oldu. İşte Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları...

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  • Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu 22 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor!

    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı. Arzum Onan ise, eşiyle gurur duyduğuna dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
  • Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu 22 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor!

    Arzum Onan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Arzum Onan, eşine "Bugüne kadar yaptıkların, söylediklerin yapacaklarının söyleyeceklerinin teminatıdır. Her zaman yanındayız, yanında olacağız. Seninle her zaman gurur duyduk, duyacağız" 
  • Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu 22 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor!

    Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları da bu vesileyle merak konusu oldu. Özellikle babasına olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Can Aslantuğ'u görenler gözlerine inanamıyor.
  • Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu 22 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor!

    22 yaşındaki Can Aslantuğ, şimdilerde anne ve babasının izinde! Konservatuar bölümünde piyano üzerine müzik eğitimi alan Can Aslantuğ, oyunculuk için de eğitimler alıyor.
  • Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu 22 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor!

    İşte Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ...
  • Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu 22 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor!

    Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın çocukları Can Aslantuğ, dünyaya 2000'de geldi.
  • Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu 22 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor!
  • Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu 22 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor!
  • Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu 22 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor!
  • Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu 22 yaşında! Görenler gözlerine inanamıyor!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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