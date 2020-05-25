Mehmet Aurelio kimdir? Mehmet Aurelio nereli? soruları futbol gündeminde yer alan anlaşma haberinin ardından soruluyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli kulübe antrenör olarak geri döndü. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır. Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Mehmet Aurelio'nun hayatından detaylar haberimizde.

MEHMET AURELİO KİMDİR? NERELİ?

Mehmet Aurélio 15 Aralık 1977'de Rio de Janeiro'da doğdu. Brezilya asıllı Türk millî futbol takımı eski futbolcusudur. Türk vatandaşlığı kazandıktan sonra Mehmet adını almıştır.

Futbola 1993 yılında Brezilya'nın Bangu Kulübünün alt yapısında başladı ve 1995 yılına kadar bu takımda forma giydi. 1995 yılında Flamengo takımında profesyonel oldu ve 2001 yılına kadar forma giydi. 2001 yılında kısa bir süre Olaria kulbünde forma giydikten sonra yurt dışı transferi söz konusu oldu ve Türkiye'ye gitti.

Tecrübeli futbolcu, 2001 senesinde Trabzonspor’a transfer oldu. Aurélio, Karadeniz temsilcisinde 2003 yılına kadar oynadı ve görev yaptığı 64 maçta 15 gol attı. 2003 yılında Fenerbahçe’nin transfer teklifini kabul ederek sarı-lacivertli formayı giyen Aurélio, 2008 yılına kadar Fenerbahçe’de oynadı. Fenerbahçe’de 219 kez görev yapan millî futbolcu, toplam 20 gol attı.

2008 yılında Real Betis takımına giden Aurélio, İspanya’da oynadığı 58 maçta 6 gol kaydetti.

2010-11 sezonu öncesi Beşiktaş teknik direkörü Schuster'i isteği ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den İMKB'ye gönderilen açıklamada;

“Şirketimiz Real Betis oyuncusu Mehmet Aurélio ile yıllık 750.000.€ garanti ücret ve 25.000.€ maçbaşı ücreti karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşma karşılığında Real Betis’e sözleşme fesih bedeli ödenmeyecektir." diye ifade edildi. Beşiktaş'a ve yeniden İstanbul'a geldiği için büyük mutluluk yaşadığını belirten Aurélio, Büyük Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için çok sabırsızlandığını, söyledi ve yaptığı açıklama da,

“İnönü Stadı'nın zeminine çıkmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe'deyken ve A millî takımdayken İnönü Stadı'na çıktığımda stadın atmosferi beni çok etkiliyordu. Şimdi o stada, o takımın oyuncusu olarak gelecek olmak çok heyecan verici. Taraftarın 90 dakika boyunca hiç susmadığını, şarkı söylediğini, tezahürat yaptığını ve takımını desteklediğini biliyorum. O desteği arkamıza alıp, teker teker hedeflere koşacağız. Guti, Quaresma, Nihat, Hilbert gibi transferlerin yanında olmak beni çok mutlu ediyor. Bu takımın başında dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Schuster'i görmek heyecanımı ikiye katlıyor. Dünyanın en ünlü teknik direktörlerinden birisinin oyuncusu olunca insanın şevki biraz daha artıyor." şeklinde konuştu.

Mehmet Aurélio, 1 Mart 2013 tarihinde eski kulübü Olaria ile sözleşme imzalamıştır.

Aurélio, 19 Haziran 2013 tarihinde Kayseri Erciyesspor teknik direktörü olup, bedel ödemeden 1,5 yıllığına kiralanmıştır. Kayseri Erciyesspor formasıyla 45 maça çıkmış ve sözleşmesi 19 Haziran 2014 tarihinde feshedilmiştir.

Aurélio, 28 Haziran 2014 tarihinde Bilecikspor ile 3,5 yıllık anlaşma imzalamış, teknik direktörlüğe dönmüştür.

8 Nisan 2016 tarihinde Göztepe'nin teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

26 Ekim 2016 tarihinde Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirilmiştir.

MEHMET AURELİO'NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Millî futbol takımı’nın ilk yabancı asıllı futbolcusu olan Aurélio, 2006 yılının Temmuz ayında Türk vatandaşlığına kabul edildi. Daha önce Brezilya millî takımında oynamadığı için Türk millî takımında oynama hakkı bulunan Brezilya asıllı oyuncu, zamanın teknik direktörü Fatih Terim tarafından millî takıma çağrıldı ve Lüksemburg karşısında ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi. 38 kere A millî takımda oynayan Aurélio, 3 gol attı.

A Milli takımda ise ilk golünü 12 Eylül 2007 tarihinde oynanan Macaristan karşısında atmıştır.

2008 yılında Avusturya-İsviçre'de yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'kadrosuna Fatih Terim tarafından davet edilmiş, Avrupa üçüncüsü olan kadroda yer almıştır.