Kızı, Edip Akbayram'ın vefat ettiği iddialarını yalanladı
Edip Akbayram'ın vefat ettiği iddialarını, Kızı Türkü Akbayram yalanlayarak, babasının sağlık durumunun her geçen dakika daha iyiye gittiğini açıkladı
Evinde düşerek iç kanama geçiren 75 yaşındaki Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Geçirdiği yaklaşık 1 saat süren ilk ameliyatın ardından tekrar yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.
Bir operasyon daha geçiren Edip Akbayram'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Ancak son saatlerde sosyal medyada ünlü sanatçının vefat ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı.
Bu iddiaları, kızı Türkü Akbayram yalanladı; "Sağlık durumu her geçen dakika iyiye gidiyor. Yarın uyandırılması bekleniyor."