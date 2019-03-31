Özhaseki ilk sonuçları değerlendirdi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zor bir sürecin geride kaldığını belirten Özhaseki, Malatya’da yaşanan olaylara ilişkin, “Bugün Malatya’da yaşanmış olay keşke olmasaydı. Bu hafif bir gölge düşürdü. O da olmasaydı çok daha keyif içerisinde seçimlere gittiğimizi söyleyebilirdik. Bir taraftan da Ankara adayı olmam hasebiyle Ankara için de özel gayrette bulundum. Bir taraftan genel merkezdeki görevim itibariyle tüm Türkiye’deki belediye başkan adaylarını belirlemek, onun dışında da Ankara’da fikirlerimi, düşündüklerimi, projelerimizi paylaşmaya çalıştım. Son 10 güne kadar da sadece proje konuşarak seçim atmosferini değerlendirdik. Hayırlı olmasını diliyorum, ülkemiz için önemli bir gündü. İnşallah akşam düşündüğümüz gibi seçimler hayırlısıyla sonuçlanır. Önümüzde 4.5, 5 yıl kadar seçimsiz bir dönem başlıyor. Ülke dışından tuzak kuranların artık manipüle yapamayacakları bir ortam başlıyor. Kabinenin, hükümetin rahatça çalışabileceği, belki yapısal reformlar yapabilecekleri ve hızlı bir çalışma temposu içerisinde Türkiye ekonomisini ileriye taşıyabilecekleri bir ortam başlıyor. Belediyeler içinde 5 yıl boyunca artık hizmet dönemi başlıyor. AK Parti olarak bir manifesto yayınladık. O manifestoda belediye başkanlarımızın uyacakları tüm kuralları birebir belirledik. Bizden seçilen arkadaşlar o kurallara uyarak belediye başkanlığını yapacaklar” açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’ya geliş saatinin henüz belli olmadığını kaydeden Özhaseki, “Birkaç saat boyunca İstanbul’da olur ve İstanbul sonuçlarını takip eder. Sonra da haberleşiriz zaten. Genel merkezde tüm Türkiye’nin sonuçlarını takip edeceğiz. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Cumhurbaşkanımız geldikten sonra da tahmin ediyorum burada bir toplantı yapılır” ifadelerini kullandı.



"Yavaş yavaş sonuçlarla ilgili bilgi almaya başladınız mı?" sorusuna ise Özhaseki, “Hızlı hızlı alıyoruz sonuçları merak etmeyin. Sandıklardan ilk çıkanlar gelmeye başladı. Doğrusu keyfimiz yerinde. Bu seçimler biraz da manipülasyonların artık tutmadığının ispatı olacak. İlk günden, daha adamın adaylığı açıklanmadan yüzde 15-20 ilerideyim diye başlıyor. Ne yaptığını da bilmiyor, ne söylediği de belirsiz. Aldım gidiyorum diyenler en sonunda sandıklardan gerçekler çıkınca bir başka mahcubiyet yaşıyorlar. İnşallah bu gece çıkan sonuçlara herkes rıza gösterir, sandıkta milletin tecellisi ne ise ona saygı gösterir, çıkıp artık oylar çalındıydı, gittiydi, geldiydi demezler. Bunu geçtiğimiz birkaç seçim yaşadık, çok çirkindi. Söyleyen insanların da mahcup olabilecekleri bir durumdu. Bunların yaşanmadığı, çirkinliklerin olmadığı bir seçim gecesi yaşarız diye umut ediyorum. İnşallah o kötü manipülasyonlar geride kalır. Parayla anket yapan, herkese dağıtan, üç kuruş alınca mesleğini bile sıfıra indiren adamların da sonu olur diye temenni ediyorum” yanıtını verdi.