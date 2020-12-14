Mehmet Sepil: Özgür Yankaya, Süper Lig hakemi değildir

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada, 3-2 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçının hakemi Özgür Yankaya'nın 6-7 yıl içinde kendi maçlarında yaptıkları hatalardan oluşan bir dosyayı tamamlayıp Türkiye Futbol Federasyonuna ileteceklerini söyledi.

Yankaya'nın bu sezon yönettiği 5 maçtan 2'sinin Göztepe karşılaşması olduğunu hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:

"Özgür Yankaya, Süper Lig hakemi değildir. Bunu sadece biz değil, birçok kişi söylüyor. Bu arkadaşımız bol miktarda Göztepe maçına görevlendiriliyor. Süper Lig yeterliliği olmayan hakemlerin ligde maç yönetmesiyle biz bazı hakemlerin önünü kapatıyoruz. Maçın sonucuyla ilgili herhangi bir talebimiz yok. Daha önce de söylediğimiz gibi maçlar sahada bitmeli."

Mehmet Sepil, yeni bir Merkez Hakem Kurulunun olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Merkez Hakem Kurulunun VAR konusundaki, hakemler konusundaki şikayetleri dikkatlice dinleyip, bunlar hakkında önlem alması gerekiyor. Herkes sesini duyurmak için, lobi için şikayette bulunuyor ama biz Göztepe olarak bunlardan biri değiliz. Bizim prensibimiz mümkün olduğu kadar hakemler hakkında konuşmamak."