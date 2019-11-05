Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kimler? Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir?

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Jason Statham ve Jessica Alba gibi oyuncuların yer aldığı Mekanik 2: Suikast filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Mekanik 2 Suikast

Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kimler? Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Mekanik 2: Suikast filmine dair detaylar...

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ KONUSU

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı: 2016

Yönetmen: Dennis Gansel

Oyuncular: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Savaş Vadisi filmi oyuncuları kimler? Savaş Vadisi filmi konusu nedir?
TELEVİZYONSavaş Vadisi filmi konusu ve oyuncuları
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de duygusal anlar yaşandı
Çukur heyecan dolu bölümüyle zirvenin sahibi oldu
TELEVİZYONÇukur yine zirvenin sahibi oldu!
MasterChef dün akşam kim kazandı? Kim kaptan oldu? 4 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONMasterChef dün akşam kim kazandı?
Zalim İstanbul 18. yeni bölüm fragmanı: Nedim intikam yeminini etti! Zalim İstanbul 17. son bölüm
TELEVİZYONNedim intikam için döndü!
Çukur 3. sezon 8. yeni bölüm fragmanı: “Girerim!” Çukur 3. sezon 7. son bölüm izle (74. bölüm)
TELEVİZYON“Girerim!”
Yasak Elma 56. yeni bölüm fragmanı: Halit ve Yıldız zehirlendi mi? Yasak Elma 55. son bölüm
TELEVİZYONHalit ve Yıldız zehirlendi mi
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Yeni takımlar kuruldu - 4 Kasım MasterChef Türkiye son bölüm
TELEVİZYONMasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Aşk Ağlatır 10. yeni bölüm fragmanı: "Herkes kendi hikayesini yaşar!"
TELEVİZYON"Herkes kendi hikayesini yaşar!"
Çukur İZLE! Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm (74. bölüm) - SHOW TV canlı yayın izle
TELEVİZYONÇukur'da heyecan başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X