"Bir şey yokmuş gibi yapmaca"

Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kimler? Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Mekanik 2: Suikast filmine dair detaylar...

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ KONUSU

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı: 2016

Yönetmen: Dennis Gansel

Oyuncular: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah.