Meksika'da 4 ABD vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Meksika'da 4 ABD vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı

FBI tarafından yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın Matamoros şehrinde 4 ABD vatandaşı silahlı kişiler tarafından kaçırıldı

Meksika'da 4 ABD vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Meksika'nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin 4 ABD vatandaşını kaçırdığı bildirildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, ABD’nin Texas eyaleti sınırındaki Matamoros'a araçla seyahat eden 4 kişinin Meksika'ya girdikten kısa süre sonra ateş altında kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, "4 Amerikalı, olay yerinden silahlı adamlar tarafından alınarak araca bindirildi." ifadesine yer verildi.

FBI'ın kaçırılan 4 ABD vatandaşının iadesi ve suçluların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koyduğu kaydedildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pakistan'da intihar saldırısı: 9 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Pakistan'da intihar saldırısı: 9 kişi hayatını ...
Rus kadınlar doğum için Arjantin'e gidiyor
DÜNYA Rus kadınlar doğum için Arjantin'e gidiyor
Vakalar artıyor: İran'da onlarca kız daha zehirlendi!
DÜNYA Vakalar artıyor: İran'da onlarca kız daha zehirlendi!
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
DÜNYA Çin'in ABD'deki kargo vinçleri casusluk aracı mı?
Eski Venezuela lideri Hugo Chavez, ölümünün 10. yılında anıldı
DÜNYA Hugo Chavez ölümünün 10. yılında anıldı
Honduras'ta silahlı saldırı: 4'ü kadın 7 ölü
DÜNYA Honduras'ta silahlı saldırı: 4'ü kadın 7 ölü
Japonya ile ABD'den uzak adalar için askeri tatbikat
DÜNYA Japonya ile ABD'den askeri tatbikat
New York'ta süper markette yangın: Yaralılar var
DÜNYA New York'ta süper markette yangın: Yaralılar var
Haftada 4 günü çalışma İngiltere'de nasıl sonuç verdi? Haftada 4 gün çalışan ülkeler!
DÜNYA Haftada 4 gün çalışmak nasıl sonuç verir?
ChatGPT'ye alternatif 4 farklı uygulama! Bing Chat, YouChat, Character.AI, JasperChat nedir ve nasıl kullanılır?
DÜNYA ChatGPT'ye alternatif 4 uygulama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.