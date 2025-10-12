Habertürk
        Meksika'da şiddetli yağışlar can aldı | Dış Haberler

        Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kayboldu

        Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 42 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 12.10.2025 - 10:23
        Meksika'da şiddetli yağışlar can aldı
        Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden (CNPC) yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtildi.

        İlk belirlemelere göre sellerde 42 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, kaybolan 27 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü ifade edildi.

        Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sellerden en çok etkilenen 5 eyaletin valileriyle sanal bir toplantı düzenledi.

        Sheinbaum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Afetzedelerin hiçbir eksiği olmayacak. Meksika hükümetine bağlı ekipler ve görevliler, yolların açılması ve halka yardım sağlanması için sahada konuşlandırılmış durumda." ifadesini kullandı.

        Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı 5 eyalette binlerce kişi elektriksiz kaldı.

        Dağ yamaçlarındaki toprak kaymaları ve nehir taşmaları nedeniyle sel felaketinin daha da büyümesinden endişe ediliyor.

        Otoyolların, caddelerin ve evlerin sular altında kaldığı bölgelerde şiddetli yağışlar devam ediyor.

