Meksika, Ekvador ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmayı reddetti

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendiren Sheinbaum, Ekvador'da 13 Nisan'da düzenlenen 2. tur devlet başkanı seçimine değindi.

Ulusal Seçim Konseyine (CNE) göre Noboa'nın kazandığı açıklanan seçimin sonuçlarını "şüpheli" olarak değerlendiren Sheinbaum, "Diplomatik ilişkiler yeniden başlatılmayacak. Dahası, seçim sonucu özellikle bir uluslararası örgüt bile olmayan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından tanındığı için daha da şüpheli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, Ekvador'daki muhalefet adayı Luisa Gonzalez'in seçimlere yönelik açıklamalarına atıfta bulunarak, "Diğer aday, seçimde sahtekarlık olduğunu söylüyor. Bu nedenle Ekvador ile ilişkileri yeniden başlatmak için hiçbir koşul oluşmamıştır. Kaldı ki elçiliğimizde bulunan bir kişi halen hapiste." diye konuştu.

REKLAM

Ekvador polisinin, Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskıyı hatırlatan Sheinbaum, "Noboa, devlet başkanlığı koltuğunda olduğu sürece Ekvador ile ilişkilerimiz yeniden kurulmayacak çünkü Meksika Büyükelçiliğinin ve egemenliğimizin ihlalinden doğrudan sorumlu." görüşünü paylaştı.