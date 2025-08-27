Meksika nerede? Meksika hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

yüzyılda İspanyol kaşif Hernán Cortés’in liderliğinde Aztek İmparatorluğu’nun fethedilmesiyle Meksika, İspanyol sömürgeciliğinin bir parçası haline gelmiş ve bu dönemde Hristiyanlık, Avrupa kültürü ve yeni siyasi yapılar bölgede köklü değişiklikler yaratmıştır. 19. yüzyılın başlarında bağımsızlık hareketleri başlamış ve 1821’de Meksika, İspanyol yönetiminden bağımsızlığını ilan etmiştir. Sonraki yıllarda ülke, iç savaşlar, toprak reformları ve çeşitli siyasi çalkantılar yaşamış, 20. yüzyılda ise modern devlet yapısını ve anayasal düzeni oluşturmuştur.

Günümüzde Meksika, hem antik medeniyetlerin mirasını hem de sömürge dönemi kültürel etkilerini bir arada taşıyan, Latin Amerika’nın en büyük ve en etkili ülkelerinden biri olarak dünya sahnesindeki yerini korumaktadır. Peki, Meksika hangi kıtada? İşte tüm detaylar.

MEKSİKA NEREDE?

Meksika, Kuzey Amerika kıtasında yer alan ve hem coğrafi hem kültürel açıdan stratejik bir konuma sahip büyük bir ülkedir. Kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri ile sınır komşusu olan Meksika, güneyde Guatemala ve Belize ile kara sınırlarını paylaşır. Doğuda Meksika Körfezi ve Karayip Denizi, batıda ise Büyük Okyanus ile çevrilidir; bu konumu sayesinde hem deniz hem kara ulaşımı açısından iyi bir geçiş noktasıdır. Ülke, kuzeyde çöller ve yarı kurak bölgeler, orta kesimlerde dağlık ve plato alanları, güneyde ise tropikal ormanlarla çeşitlenen coğrafyaya sahiptir.

Başkenti Mexico City, ülkenin orta-batı kesiminde, eski bir volkanik göl havzası üzerine kurulmuş olup politik, ekonomik ve kültürel merkez olarak ön plana çıkar. Meksika, geniş yüzölçümü, farklı iklim kuşakları ve doğal kaynakları ile Kuzey ve Orta Amerika arasında köprü görevi görmüş, tarih boyunca hem yerli medeniyetler hem de Avrupalı sömürge güçleri için stratejik bir alan olmuştur. Günümüzde de konumu, ekonomik, turistik ve kültürel açıdan Meksika’yı bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir ülke hâline getirmektedir.

Meksika, zengin kültürel mirası, tarihi yapıları, doğal çeşitliliği ve canlı mutfağı ile tanınır. Ülke, antik Aztek ve Maya uygarlıklarının izlerini taşıyan piramitleri, tapınakları ve arkeolojik alanları ile dünya çapında bilinir. Meksika'nın başkenti Mexico City, tarihi merkezleri, müzeleri ve modern yaşam alanlarıyla hem kültürel hem ekonomik bir merkezdir. Ülke, tropikal ormanlar, çöller, dağlar ve uzun sahil şeridi ile doğal açıdan çeşitlilik sunar; Cancun, Riviera Maya ve Baja California gibi turistik bölgeler, plajları ve deniz aktiviteleri ile öne çıkar. Meksika mutfağı, dünya çapında ün kazanmıştır; taco, enchilada, guacamole, mole ve çeşitli baharatlı yemekler hem yerli halk hem turistler tarafından sevilir. Ayrıca Meksika, festivalleri, folklorik dansları, renkli pazarları ve el sanatları ile kültürel açıdan da dikkat çeker; gümüş işçiliği, seramik ve dokuma ürünleri ülkenin kültürel mirasını yansıtır. Kahve ve çikolata üretimi, tarımsal ekonomi açısından büyük yer tutar. Bütün bu saydığımız öğeler Meksika'yı hem tarihi hem kültürel hem de doğal açıdan Latin Amerika'nın en tanınır ve etkileyici ülkelerinden biri yapmıştır.

MEKSİKA KOMŞU ÜLKELERİ Meksika, Kuzey Amerika kıtasında stratejik bir konumda yer alması nedeniyle birkaç kritik ülke ile kara sınırı paylaşır ve bu sınırlar hem tarihi hem de ekonomik açıdan büyük değere sahiptir. Kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri ile yaklaşık 3000 kilometrelik uzun bir sınırı bulunur. Bu sınır, ticaret, göç ve kültürel etkileşim açısından kritik bir rol oynar. Güneyde ise Meksika, Orta Amerika'ya geçişi sağlayan sınırlarıyla Guatemala ve Belize ile komşudur. Bu güney sınırları, tropikal iklim ve ormanlık alanlarla çevrilmiş olup hem doğal kaynaklar hem de bölgesel ulaşım açısından önemlidir. Doğu ve batı yönlerinde denizlerle çevrili olan Meksika, doğuda Meksika Körfezi ve Karayip Denizi, batıda ise Büyük Okyanus ile sınırlandırılmıştır; bu deniz sınırları, ülkenin uluslararası ticaret ve denizcilik faaliyetlerinde büyük bir avantaj sağlar. Kara ve deniz komşulukları sayesinde Meksika, Kuzey ve Orta Amerika arasındaki geçiş noktası olarak hem ekonomik hem de kültürel etkileşimlerde merkezi bir rol oynar ve bu konumu tarih boyunca ülkenin stratejik değerini artırmıştır.