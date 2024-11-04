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        Haberler Dünyadan Melania ve Barron Trump, seçimi takip etmek üzere Donald Trump'la buluştu - magazin haberleri

        Melania ve Barron Trump, seçimi takip etmek üzere Donald Trump'la buluştu

        Melania ve oğlu Barron Trump, yarın yapılacak ABD başkanlık seçiminin sonuçlarını takip etmek üzere Florida'da Donald Trump'la bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 17:25 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:25
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        Melania ve oğlu Barron Trump, yarın yapılacak ABD başkanlık seçiminin sonuçlarını takip etmek üzere Florida'da bulunan Donald Trump'ın yanına giderken görüntülendi.

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        Eski First Lady ve 18 yaşındaki oğlu, seçimi takip edecekleri geceye katılmak üzere New York'tan ayrıldı.

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        Seçim gecesi için Trump'ın Miami şehrindeki Mar-a-Lago adlı malikanesine gitmek üzere Manhattan'daki evlerinden ayrılan anne oğulun pek çok kıyafeti yardımcıları tarafından taşınırken objektiflere yansıdı.

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        Melania ve Barron Trump'ı çok sayıda araç havaalanına kadar takip etti. Anne oğulu seyahat boyunca Gizli Servis elemanları korudu.

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        Melania ve Barron Trump, Florida'ya gitmek için özel uçağa binerken objektiflere yansıdı.

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        54 yaşındaki Melania Trump ve oğlu Barron'un yarın gece Donald Trump'ın seçim ekibine katılarak Palm Beach Kongre Merkezi'ne geçmesi bekleniyor.

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        Başkanlık için Kamala Harris'e karşı yarışan Donald Trump ve ekibi, seçim sonuçlarını Palm Beach Kongre Merkezi'nde takip edecek.

        #Barron Trump
        #Melania Trump
        #Donald Trump
        #trump ailesi
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