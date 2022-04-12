"Birkaç yıl daha ilaç kullanacağım"

TV dünyasının acı günü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Televizyon dünyasından bir acı haber daha geldi. Adını duyurduğu 'EastEnders' adlı dizide 'Mary Flaherty' karakterine hayat veren Melanie Clark Pullen'ın, geçtiğimiz 29 Mart'ta hayata veda ettiği açıklandı.

HASTALIĞI YENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

2019 yılında göğüs kanseri teşhisi konulan Pullen, bir yıl sonra hastalığı yendiğini açıklamıştı. 2020'de The Irish News'a konuşan Melanie Clark Pullen, o dönemde vücudunun kanserden tamamen arındığını söylemişti.

BU KEZ BEYNİNDE ORTAYA ÇIKTI

Fakat geçtiğimiz yılın haziran ayında hastalık bu kez beyninde ortaya çıkmıştı. İrlandalı oyuncu, hastalıkla mücadelesini de sosyal medya hesabından hayranlarıyla adım adım paylaşmıştı. Ancak tekrarlayan hastalığın ardından gördüğü radyoterapi ve kemoterapi tedavileri bile sonuçsuz kaldı ve Pullen hayata veda etti. Melanie Clark Pullen'ın meslektaşları sosyal medya üzerinden onu kaybetmenin acısını paylaştı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

Melanie Clark Pullen, 1997 ile 1999 yılları arasında dünya ekran tarihinin en ünlü ve uzun süreli yapımlarından biri olan 'EastEnders' dizisinde kamera karşısına geçmişti. Pullen, daha sonra 'Demiryolu Çocukları' adlı dizide rol almıştı. Ünlü aktris; 'Ordinary', 'Camelot' ve 'Casualty' gibi yapımlarda da rol almıştı.

Melanie Clark Pullen, yazar Simon Maxwell ile evli ve üç çocuk annesiydi.