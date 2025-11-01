Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Melek Mosso: El ele gidip, el ele ayrıldık - Magazin haberleri

        Melek Mosso: El ele gidip, el ele ayrıldık

        Melek Mosso, Harbiye konseri öncesi eski eşi Serkan Sağdıç ile boşanmasını anlattı; Mantıklı bir karar verdik. İnanılmaz düzgün ve beyefendi bir adamla evlendim. El ele gidip, el ele ayrıldık"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 13:52 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "El ele gidip, el ele ayrıldık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü şarkıcı Melek Mosso, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

        Konser öncesinde soruları yanıtlayan şarkıcı, heyecanını şu sözlerle dile getirdi; "İnanılmaz heyecanlıyım. Zor bir sürecin ardından güzel bir konser hazırlamak için elimden geleni yaptım. Annemle birlikte türkü söyleyeceğiz."

        REKLAM

        Harbiye’de her koltuğa kedi maması ve kap konulmasına ilişkin soruya Melek Mosso; "Hayvanlara her zaman öncelik veriyorum. Evimde altı hayvanım var. Pazartesi günü barınaktan üç bacaklı bir yavrumuzu sahipleneceğim. İnsanlara ve sanatçı dostlarımıza örnek olmak istedim" yanıtını verdi.

        "EL ELE GİDİP, EL ELE AYRILDIK"

        İki yıldır birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile boşanan Melek Mosso, ayrılığıyla ilgili şunları söyledi; "Her iki taraf da doğru ve mutlu çıkacağına emin. İkimiz de bu saatten sonra mutlu olacağız. Mantıklı bir karar verdik. Bu, sanatçı Melek Mosso ile alakalı değil; tamamen insanlıkla ilgili. İnanılmaz düzgün ve beyefendi bir adamla evlendim. El ele gidip, el ele ayrıldık."

        Melek Mosso ayrılığı hakkında konuşurken annesi Hatice Mosso gözlerinin dolması ise dikkatlerden kaçmadı.

        Melek Mosso’nun annesi Hatice Mosso, sahneye çıkarak kızına sarıldı ve "Benim gururum, her şeyim… İyi ki varsın, iyi ki seni doğurmuşum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melek Mosso
        #Serkan Sağdıç
        #Hatice Mosso
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!