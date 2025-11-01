Melek Mosso: El ele gidip, el ele ayrıldık

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü şarkıcı Melek Mosso, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Konser öncesinde soruları yanıtlayan şarkıcı, heyecanını şu sözlerle dile getirdi; "İnanılmaz heyecanlıyım. Zor bir sürecin ardından güzel bir konser hazırlamak için elimden geleni yaptım. Annemle birlikte türkü söyleyeceğiz."

Harbiye’de her koltuğa kedi maması ve kap konulmasına ilişkin soruya Melek Mosso; "Hayvanlara her zaman öncelik veriyorum. Evimde altı hayvanım var. Pazartesi günü barınaktan üç bacaklı bir yavrumuzu sahipleneceğim. İnsanlara ve sanatçı dostlarımıza örnek olmak istedim" yanıtını verdi.

"EL ELE GİDİP, EL ELE AYRILDIK"

İki yıldır birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile boşanan Melek Mosso, ayrılığıyla ilgili şunları söyledi; "Her iki taraf da doğru ve mutlu çıkacağına emin. İkimiz de bu saatten sonra mutlu olacağız. Mantıklı bir karar verdik. Bu, sanatçı Melek Mosso ile alakalı değil; tamamen insanlıkla ilgili. İnanılmaz düzgün ve beyefendi bir adamla evlendim. El ele gidip, el ele ayrıldık."