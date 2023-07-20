Melek Mosso: Gittim, gördüm, sevdim
Soluğu tatilde alan Melek Mosso, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Serkan Sağdıç ile birlikte objektif karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, "Gittim, gördüm, sevdim" dedi
Melek Mosso, konser maratonuna kısa bir ara verdi. Ünlü şarkıcı, nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Serkan Sağdıç ile birlikte tatile çıktı.
Mosso, ekim ayında evleneceği konuşulan Sağdıç'la keyifli vakit geçirdi. Birlikte objektif karşısına geçen çift, mutluluklarını sergiledi.
"GİTTİM, GÖRDÜM, SEVDİM"
Leopar desenli iddialı bikinisiyle poz veren Melek Mosso, "Gittim, gördüm, sevdim" ifadelerini not düştüğü bu kareleri de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
EVLENİYORLAR
Öte yandan Melek Mosso, dört ay önce evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Şarkıcı, bir süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile birlikteliğini nikahla taçlandırma kararı almıştı.
DİZ ÇÖKTÜ
Serkan Sağdıç, Melek Mosso'nun önünde diz çöküp, evlilik teklifinde bulunmuştu.
O anın şaşkınlığını yaşayan Melek Mosso, sevgilisinin kendisine uzattığı tektaşı kabul edip, "Evet" yanıtını vermişti. O anları da sosyal medya hesabından yayınlayan Melek Mosso'ya tebrik mesajları yağmıştı.
Fotoğraflar: Instagram