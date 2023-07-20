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        Haberler Magazin Melek Mosso: Gittim, gördüm, sevdim - Magazin haberleri

        Melek Mosso: Gittim, gördüm, sevdim

        Soluğu tatilde alan Melek Mosso, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Serkan Sağdıç ile birlikte objektif karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, "Gittim, gördüm, sevdim" dedi

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 08:11
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        Melek Mosso, konser maratonuna kısa bir ara verdi. Ünlü şarkıcı, nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Serkan Sağdıç ile birlikte tatile çıktı.

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        Mosso, ekim ayında evleneceği konuşulan Sağdıç'la keyifli vakit geçirdi. Birlikte objektif karşısına geçen çift, mutluluklarını sergiledi.

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        "GİTTİM, GÖRDÜM, SEVDİM"

        Leopar desenli iddialı bikinisiyle poz veren Melek Mosso, "Gittim, gördüm, sevdim" ifadelerini not düştüğü bu kareleri de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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        EVLENİYORLAR

        Öte yandan Melek Mosso, dört ay önce evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Şarkıcı, bir süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile birlikteliğini nikahla taçlandırma kararı almıştı.

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        DİZ ÇÖKTÜ

        Serkan Sağdıç, Melek Mosso'nun önünde diz çöküp, evlilik teklifinde bulunmuştu.

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        O anın şaşkınlığını yaşayan Melek Mosso, sevgilisinin kendisine uzattığı tektaşı kabul edip, "Evet" yanıtını vermişti. O anları da sosyal medya hesabından yayınlayan Melek Mosso'ya tebrik mesajları yağmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Melek Mosso
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