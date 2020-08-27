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Melek Mosso kimdir, nereli ve kaç yaşında? Melek Mosso hakkında

Melek Mosso kimdir? Soruları ünlü şarkıcının İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. İşte, Melek Mosso hakkında detaylar

Melek Mosso

Melek Mosso kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Ünlü müzisyen ve şarkıcı Melek Mosso, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır dediğim için sahneden indirildim" dedi. İşte, Melek Mosso hakkında detaylar...

MELEK MOSSO KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melek Mosso ya da tam adıyla Melek Davarcı (d. 11 Kasım 1988, Kayseri),sahne adı ile bilinen Türk müzisyen ve müzik öğretmeni.

11 Kasım 1988 günü Kayseri'de doğdu. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 85 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Ayrıca "Hiç Işık Yok" isimli parça No.1'in "Siyah Bayrak" albümünde yer aldı. 2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı.

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