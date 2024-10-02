Melek Mosso: Şampiyon kızlar
Melek Mosso, geçtiğimiz yaz arkadaşlarıyla teknede eğlendikleri anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı
2024 yaz sezonu sona ermiş olsa da, ünlü isimlerin yaz tatillerine dair sosyal medya paylaşımları hala devam ediyor. Bu isimlerden biri de Melek Mosso oldu.
Ünlü şarkıcı, bir grup kız arkadaşıyla birlikte teknede geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabında yayımladı.
Mosso, 860 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafların altına ise "Şampiyon kızlar" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram