Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 8. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Tokatların havada uçuştuğu tanıtımda, Ekrem ve Rukiye yine karşı karşıya geliyor. Bezirgan ve Necmettin’in sohbeti eğlenceli anlara sahne olurken Yağmur, Melek’e mükellef bir kahvaltı hazırlıyor. Her şeyi anlayan Deniz’in, Melek ve Yağmur’a “Ne kendinizi ne de başkasını kandırmanıza gerek yok artık. İkiniz de birbirinize aşıksınız!” sözleri dikkat çekiyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

Meleklerin Aşkı 8. bölüm 2. fragmanı;

Meleklerin Aşkı 8. bölüm fragmanı;

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

MELEKLERİN AŞKI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meleklerin Aşkı’nın geçtiğimiz Perşembe akşamı ekrana gelen 7. bölümünde Yağmur bir kez daha Melek’in hayatını kurtarıp, onu uçurumun kenarından aldı. Yağmur tüm cesaretini toplayıp ilan-ı aşk edecekken, ne diyeceğini anlayan Melek onu susturdu. Melek’i sürekli görmeye devam ederse acısının katlanacağını düşünen Yağmur, huzurevine dönmeye karar verdi. Tüm problemleri sihirli dokunuşlarıyla halleden Yağmur’u geri getirmek için huzurevine giden Çekilmezler Yağmur’u ikna ederek eve dönmesini sağladı. Melek, kendini onarmak için kimsesiz çocuklara gönüllü öğretmenlik yapmaya başladı. Melek’in çalıştığı kurumdaki tiyatro gösterisine gönüllü olarak çıkan Yağmur ve Çekilmezler, Melek’i karşılarında buldu. Artık Melek ve Yağmur bir masalın başkahramanıydı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Ersoy Güler’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan’ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

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