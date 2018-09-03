Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 9. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Tatile çıkan Çekilmezlerin eğlenceli görüntülerinin ekrana geldiği tanıtımda Yağmur, Melek’ten köşe bucak kaçıyor. Melek, Yağmur’un aşkını itiraf etmesi için elinden geleni yaparken Rukiye, Ekrem’in annesinin ziyaretiyle neye uğradığını şaşırıyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

MELEKLERİN AŞKI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MELEKLERİN AŞKI 8. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meleklerin Aşkı’nın Perşembe akşamı ekrana gelen 8. bölümünde Yağmur’la Melek’in masalı mutlu sonla bitecekken Necmettin yüzünden yarım kaldı. Rukiye, Deniz’den kurtulmak için yaptığı planlar sonuç vermeyince son kozunu oynamaya karar verdi. Gençler, kimsesiz çocukları bayram gezmesine götürüp gönüllerince eğlendi. Melek ve Yağmur’un aşkını anlayan Deniz ikiliyi karşısına alıp aralarından çekildiğini söyledi. Aralarındaki engelin kalkmasıyla iki aşık birbirlerine olan aşklarını itiraf edebilecekler miydi?

MELEKLERİN AŞKI 8. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Ersoy Güler’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan’ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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