Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Melih Mahmutoğlu: Bu pencereyi 2'de 2 ile geçmek istiyoruz, başaracak güçteyiz - Basketbol Haberleri

        Melih Mahmutoğlu: Bu pencereyi 2'de 2 ile geçmek istiyoruz, başaracak güçteyiz

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EuroBasket) oynayacakları ilk 2 maçı kazanarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahmutoğlu, 2'de 2 yapacaklarına inanıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı, EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'ndaki ilk 2 müsabakada İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ay-yıldızlıların takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, zorlu maçlar öncesi basının sorularını yanıtladı.

        22 Şubat'ta İtalya ile deplasmanda çok zor ve önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Melih Mahmutoğlu, "Özellikle İtalya maçı bizim için çok değerli olacak. Böyle bir karşılaşmayı kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu da başaracak güçteyiz. İyi bir takımız. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. İtalya maçını kazanmamız, bizi ileri bir seviyeye götürecek. Onlar da ciddi bir kadroyla geliyor. Güzel maçlar olacak. Bu pencereyi 2'de 2 ile geçmek istiyoruz." diye görüş belirtti.

        REKLAM

        Deneyimli oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde forma giyen basketbolcuların milli takımda yer alacak olmasıyla ilgili, "Her zaman zor durumda kalan bizler oluyorduk. Şimdi herkes seve seve milli takıma gidebiliyor. Maçların da kalitesi artacaktır. Bizim için önemli oldu. Bu iki maça motive olacağız. Herkes birbirini tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Elemelerde B Grubu'ndaki ilk 2 müsabakada İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        22 Şubat'ta İtalya ile deplasmanda çok zor ve önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Melih Mahmutoğlu, "Özellikle İtalya maçı bizim için çok değerli olacak. Böyle bir karşılaşmayı kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu da başaracak güçteyiz. İyi bir takımız. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. İtalya maçını kazanmamız, bizi ileri bir seviyeye götürecek. Onlar da ciddi bir kadroyla geliyor. Güzel maçlar olacak. Bu pencereyi 2'de 2 ile geçmek istiyoruz." diye görüş belirtti.

        Deneyimli oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde forma giyen basketbolcuların milli takımda yer alacak olmasıyla ilgili, "Her zaman zor durumda kalan bizler oluyorduk. Şimdi herkes seve seve milli takıma gidebiliyor. Maçların da kalitesi artacaktır. Bizim için önemli oldu. Bu iki maça motive olacağız. Herkes birbirini tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        "Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok!
        "Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Rusya'da Navalny gerginliği sürüyor
        Rusya'da Navalny gerginliği sürüyor
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti