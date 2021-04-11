Melike Günal'dan 3 bronz madalya

Milli sporcu Melike Günal, Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda üç bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde artı 87 kiloda podyuma çıkan Melike Günal hem koparma hem silkme hem de toplamda bronz madalya elde etti. Melike Günal, koparmada 108, silkmede 135, toplamda ise 243 kilo kaldırdı.

Türkiye, Avrupa Halter Şampiyonası'nı 4 altın, 2 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.

Şampiyonada Daniyar İsmailov iki altın, Muhammet Furkan Özbek iki altın ve bir bronz, Melisa Güneş bir gümüş ve iki bronz, Muammer Şahin bir gümüş, Melike Günal üç bronz, Berfin Altun, Rabia Kaya, Sümeyye Kentli, Ferdi Hardal ve Şaziye Erdoğan da birer bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.