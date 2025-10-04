Melike Şahin, Grammy için yarışacak
Ünlü şarkıcı Melike Şahin, dört ayrı kategoriyle 68'inci Grammy Ödülleri'nde değerlendirmeye kabul edildi
Giriş: 04.10.2025 - 18:02 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:02
Müzik dünyasının parlayan isimlerinden olan Melike Şahin, 68'inci Grammy Ödülleri’nde dört farklı kategoride değerlendirmeye alındı.
Melike Şahin'in değerlendirmeye alındığı kategoriler şöyle:
Best Global Music Album: AKKOR
Best Global Music Performance: Canın Beni Çekti
Best Engineered Album, Non-Classical: AKKOR
Best Immersive Audio Album: AKKOR
