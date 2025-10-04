Habertürk
        Melike Şahin, Grammy için yarışacak - Magazin haberleri

        Melike Şahin, Grammy için yarışacak

        Ünlü şarkıcı Melike Şahin, dört ayrı kategoriyle 68'inci Grammy Ödülleri'nde değerlendirmeye kabul edildi

        
        
        Giriş: 04.10.2025 - 18:02 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:02
        Melike Şahin, Grammy için yarışacak
        Müzik dünyasının parlayan isimlerinden olan Melike Şahin, 68'inci Grammy Ödülleri’nde dört farklı kategoride değerlendirmeye alındı.

        Melike Şahin'in değerlendirmeye alındığı kategoriler şöyle:

        Best Global Music Album: AKKOR

        Best Global Music Performance: Canın Beni Çekti

        Best Engineered Album, Non-Classical: AKKOR

        Best Immersive Audio Album: AKKOR

