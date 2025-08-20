Habertürk
        Haberler Magazin Melis Birkan: Bunlar filmlerde olur, dalga mı geçiyorlar? - Magazin haberleri

        Melis Birkan: Bunlar filmlerde olur, dalga mı geçiyorlar?

        'Issız Adam' filmindeki 'Ada' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Melis Birkan, keşfedilme hikâyesini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 11:36 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:36
        Keşfedilme hikâyesini anlattı
        Ünlü oyuncu Melis Birkan, şöhret yolculuğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Birkan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra katıldığı bir davette menajer Özlem Durak tarafından keşfedildiğini söyledi.

        Bir programa konuk olan Melis Birkan; "Bir organizasyona gitmiştim. O da oyuncusuyla gelmişti. Yanımdan geçerken kartını uzattı, ‘Ara beni’ dedi. Dedim ki; ‘Bunlar filmlerde olur, dalga mı geçiyorlar?’ Eve gittim, anneme ‘Böyle bir şey oldu, ben bunu aramam’ dedim. ‘Kızım bir ara’ dedi. Gittim görüştüm. Özlem’e dedim ki; ‘Ben dans okudum. Benden oyuncu olmaz’. ‘Tamam, sana dans kariyeri yaparız ama bunu da dene’ dedi. 1.5 sene bu işi yapabileceğime dair beni ikna etmeye çalıştı. Sonunda kazanan o oldu" ifadelerini kullandı.

        #melis birkan
