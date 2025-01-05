Melis Birkan'dan, Aras Aydın'a; İyi ki benim kocam olmuşsun
Oyuncu Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu olan eşi Aras Aydın'ın doğum gününü kutladı; "Seninle ilgili daha güzel şeyler yazamıyorum, sonra nazar değiyor"
SHOW TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp'te 'Nuh' karakterine hayat veren Aras Aydın, 36 yaşına girdi.
Ünlü oyuncunun doğum günü, 2022'de hayatını birleştirdiği eşi Melis Birkan’ın sosyal medyada yaptığı romantik bir paylaşımla kutlandı.
Birkan, eşiyle birlikte çekilmiş çeşitli fotoğraflarını paylaşarak şu notu düştü; "Benim kıymetlim, her anının sana mutluluk ve umut verdiği çok güzel bir yaş olsun. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim sevgilim ve kocam olmuşsun. O güzel ve heyecanlı kalbinden geçen her dileğin gerçek olsun.