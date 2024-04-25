Melis Sezen'den makyajsız paylaşım
Oyuncu Melis Sezen, doğal halini sosyal medya sayfasından paylaştı
Giriş: 25.04.2024 - 17:53 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:53
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Son dönemin popüler oyuncularından Melis Sezen makyajsız görüntüsünü yayımladı. Sezen, otomobilinin içinden doğal halini takipçileriyle paylaştı.
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Televizyon ve müzik dünyasının diğer ünlü simalarının doğal halleri...
Burçin Terzioğlu
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Burçin Terzioğlu
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Hadise
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Hadise
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Berrak Tüzünataç
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Berrak Tüzünataç
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Serenay Sarıkaya
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Serenay Sarıkaya
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Şebnem Ferah
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Şebnem Ferah
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Aslıhan Gürbüz