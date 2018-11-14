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- Murat Dalkılıç ile ilgili aşk dedikodularına ne diyorsunuz peki? Aslı var mıdır bu iddiaların?

Çoğu oyuncunun yaşadığını yaşadık, bizim hakkımızda da böyle bir şey yazıldı. Fakat Murat da ben de gerekli açıklamayı yaptık zaten, bizim aramızda hiçbir şey yok.