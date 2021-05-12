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Melis Sezen yaralı sıpanın yardımına koştu

Oyuncu Melis Sezen, dizi çekimine giderken, Sarıyer'de yol kenarında terk edilen biri yavru iki eşek ve bir atın yardımına koştu. Femur kırığı bulunan sıpanın sol bacağına 12 vida, 5 pin ve 1 plaka takıldı

Melis Sezen yaralı sıpanın yardımına koştu - Magazin haberleri
Yaralı sıpanın yardımına koştu
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İHA

Zekeriyaköy'de 3 Mayıs gecesi dizi çekimine giden oyuncu Melis Sezen, yol kenarında yerde yatan bir sıpa gördü. Bunun üzerine sıpanın yanına giden Sezen, üyesi olduğu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER)'ni arayarak, yardım istedi.

Haber üzerine HAYKURDER ve Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği harekete geçti. Çevrede yapılan inceleme 1 at ve biri yavru 2 eşeğin 10 gün kadar önce bölgeye terk edildiği öğrenildi. Sağlık durumlarının iyi olduğunun anlaşılmasıyla yetişkin olan at ve eşek bakımları yapılmak ve koruma altına alınmak üzere İBB'nin Kemerburgaz'da bulunan sahipsiz hayvan bakımevine nakledildi.

Yerde yaralı halde yatan ve sağlık durumu kötü olan sıpa ise, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından özel bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

YARALI SIPA AMELİYAT EDİLDİ

Yapılan tetkiklerde sol arka bacağında femur kırığı bulunan sıpa için operasyon planlandı. Bir haftalık hazırlık sürecinin sonunda sıpa dün ameliyata alındı. Sıpanın ameliyatı Doç. Dr. Dilek Olgun Erdikmen ve Muhammed Acar'ın öncülüğünde kurulan uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Saatler süren operasyonda femur kırığı bulunan sıpanın sol bacağına 12 vida, 5 pin ve 1 plaka takıldı. Başarıyla tamamlanan operasyonun sonrası sıpa post operatif dönemini tamamlamak üzere Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından koruma altına alındı.

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