Melisa Aslı Pamuk'tan Mylan'la yeni paylaşımları: Mutluluk parçaları

2024 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, şimdi aile olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bilindiği üzere çift, bu yıl ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamış ve oğullarına Mylan adını vermişti.

Sosyal medya hesabında ailesiyle geçirdiği anları sık sık paylaşan Melisa Aslı Pamuk, bu kez de oğlu Mylan’la geçirdiği anlara dair yeni kareler yayımladı. Pamuk, oğluyla birlikte yer aldığı bu paylaşımlarına ise "Mutluluk parçaları" notunu ekledi.

Fotoğraflar: Instagram