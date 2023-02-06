Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Deprem sonrası yardım isteyen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, anneannesi ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söyledi.
Melisa Aslı Pamuk, "Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı? 75.yıl Bulvarı No.10 Cem Apartmanı 4’üncü kat Antakya." dedi.
— Melisa Asli Pamuk (@RealMelisaPamuk) February 6, 2023
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