Melisa Döngel'e destek mesajları 0:00 / 0:00

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan babaanne Günay S., 7 ve 10 yaşındaki iki torununun cinsel istismara uğradığını ortaya çıkarmasıyla 'Elmalı davası' başlamıştı. Tacizle suçlanan anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A.'nın yargılandıkları mahkemece tahliye edilmelerinin ardından, 'Elmalı davası' ülke gündemine oturmuştu.

Konuyla ilgili isyan eden bazı isimler ise maruz kaldıkları istismar olaylarını sosyal medyadan itiraf etti. Ünlü oyuncu Seray Kaya, arkadaşının babası tarafından, Hafsanur Sancaktutan ise dedesi tarafından istismara uğradığını ifade etti.

MELİSA DÖNGEL'E DESTEK MESAJLARI

Ünlü isimler, sessiz kalınmaması gerektiğini ifade ederken, 21 yaşındaki Melisa Döngel'in de öz babasının cinsel istismarına maruz kaldığı ortaya çıktı. Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü oyuncuya, Twitter'da #YalnızDeğilsinMelisaDöngel etiketi altında binlerce destek mesajı atıldı.

Hafsanur Sancaktutan

HAFSANUR SANCAKTUTAN: DEDEM TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIM

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan da (21), kendisiyle ilgili şok bir itirafta bulunmuştu. Sancaktutan, "İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum" demişti.

Seray Kaya

SERAY KAYA: ARTIK KORKMUYORUM!

Seray Kaya, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıklamıştı.

30 yaşındaki Kaya, "Ben de çocuktum! Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

"SİZİN ADINIZA BEN UTANDIM!"

Yaptığı bu açıklamanın ardından çok sayıda destek mesajı aldığını söyleyen oyuncu, bazı takipçilerinden gelen çirkin yorumlar karşısında ise isyan etmişti.

Kaya, konuyla ilgili, "Dün yapmış olduğum, olduğumuz ve son derece hakkımız olan konuyla alakalı bir sürü destek ve umut dolu güzel mesajlar aldım. Tabii bunların arasında bu tür yorumlar da yapılmış. İnsanlığın gelmiş olduğu bu noktaya, bu kadar vicdansızlaşılmış olmasına çok üzüldüm ve çokta şaşırdım. Üstelik hemcinslerimden gördüğüm bu yaklaşım son derece üzücü. Neden üzücü biliyor musunuz? Bizim birbirimize ihtiyacımız varken, birlik olmalıyken, her birimizin başına gelmiş ve gelebilecekken kalplerinizin bu kadar kararmış olması beni korkuttu. Elbette pişman değilim, elbette beni, bizi susturamayacaksınız. Üzülerek şunu da belirtmeliyim ki işimi hiçbir zaman magazin malzemesi yapmadım, hiçbir zaman buna ihtiyaç duymadım kendi kurduğum küçük dünyamda mesleğimi başarılı bir şekilde icra etmeye çalışmaktayım. Yakında güzel haberler verecekken bugün bunlarla karşılaşıyor olmak sizin adınıza beni utandırdı. Kininizi, nefretinizi, hasetliğinizi bizden uzak tutun. Artık sizi duymuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Güçlü, inanarak, korkmayarak! Destekleyen herkese minnetle..." şeklinde konuşmuştu.