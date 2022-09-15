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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında? Melisa Döngel kavga mı etti?

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran Melisa Döngel'in hayatı araştırılan konuların başında geliyor. Melisa Döngel kavga ettiği iddiası ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu ile ilgili en çok ''Melisa döngel kimdir, kaç yaşında ve neden kavga etti'' gibi aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

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  • Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kavga mı etti, görüntüler yayınlandı mı?

    Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir kavgaya karıştığı iddia edildi. Oyuncuya kavgayla ilgili soru yöneltildiğinde ise  “Olabilir, olmayabilir de” yanıtını vermişti. Yaşanan bu olayın ardından Melisa Döngel ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında? Melisa Döngel neden kavga etti? İşte haberimizin ayrıntıları...
  • Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kavga mı etti, görüntüler yayınlandı mı?

    MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

    Melisa Döngel 18 Eylül 1999'da İstanbul'da doğdu. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı.

    İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı.
  • Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kavga mı etti, görüntüler yayınlandı mı?

    KAVGA ANLARI TELEFONLA KAYDEDİLDİ

    Son dönemlerde adı sık sık duyulan ünlü oyuncu Melisa Döngel en son olarak sokak kavgası ile gündemde. Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir başka kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.
  • Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kavga mı etti, görüntüler yayınlandı mı?

    "OLABİLİR DE OLMAYABİLİR DE"

    Sokak ortasında bir kadınla saç saça baş başa kavga kavga ettiği iddiaları sorulan oyuncu Melisa Döngel "Olabilir de olmayabilir de" demişti.

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