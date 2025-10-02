Habertürk
        Haberler Magazin Melisa Sabancı Tapan: İlişkimiz yorgunluktan bitti - Magazin haberleri

        Melisa Sabancı Tapan: İlişkimiz yorgunluktan bitti

        Kerem Bursin ile Melisa Sabancı Tapan'ın geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları öğrenilmişti. Sabancı Tapan, ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada "Yorgunluktan bitti" dedi 

        Giriş: 02.10.2025 - 16:42 Güncelleme: 02.10.2025 - 16:52
        "İlişkimiz yorgunluktan bitti"
        Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ardından Sabancı ailesinden geçtiğimiz günlerde bir ayrılık haberi daha gelmiş, başından beri birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrıldıkları öğrenilmişti.

        Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrılık sebebinin ise iş yoğunluğu olduğu öne sürülmüştü. Sabancı Tapan, yaptığı açıklamada Bursin ile ayrılığının nedeni hakkında; "Yorgunluktan bitti" yorumunda bulundu. Melisa Sabancı Tapan'ın bu açıklamasındaki yorgunluğun, yoğun işlerin yorgunluğu mu yoksa ilişki yorgunluğu mu olduğu anlaşılamadı.

        #Melisa Sabancı Tapan
        #kerem bursin
