Melisa Sabancı Tapan: İlişkimiz yorgunluktan bitti

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ardından Sabancı ailesinden geçtiğimiz günlerde bir ayrılık haberi daha gelmiş, başından beri birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrıldıkları öğrenilmişti.

Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrılık sebebinin ise iş yoğunluğu olduğu öne sürülmüştü. Sabancı Tapan, yaptığı açıklamada Bursin ile ayrılığının nedeni hakkında; "Yorgunluktan bitti" yorumunda bulundu. Melisa Sabancı Tapan'ın bu açıklamasındaki yorgunluğun, yoğun işlerin yorgunluğu mu yoksa ilişki yorgunluğu mu olduğu anlaşılamadı.