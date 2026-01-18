Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Melissa Gilbert, cinsel istismarla suçlanan eşi Timothy Busfield'ın hapishanede korunmasını istedi

        Melissa Gilbert, cinsel istismarla suçlanan eşi Timothy Busfield'ın hapishanede korunmasını istedi

        Melissa Gilbert, iki erkek çocuğa sette cinsel istismarda bulunma suçlamasıyla tutuklu yargılanan Timothy Busfield'ın hayatından endişeli. Gilbert, eşinin korunması için mahkemeye başvurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Eşimi hapishanede koruyun"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melissa Gilbert, çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunan eşi Timothy Busfield'ın yanında durmaya devam ediyor.

        'The West Wing' dizisiyle tanınan 68 yaşındaki Timothy Busfield, 2022 yılında 'The Cleaning Lady' dizisinin setinde iki erkek kardeş oyuncuya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlanıyor.

        Eşi Timothy Busfield'ın polise teslim olmasından bu yana ona desteğini dile getiren 61 yaşındaki Melissa Gilbert, mahkemeye, tutuklu yargılanan eşinin hapishanede korunmasını talep eden bir başvuru yaptı. Gilbert, mahkemeye sunduğu mektuba, Busfield'ın eşi olduğunu belirterek başladı ve 1980'lerde tanıştıklarını, 2012'de ise birbirlerine aşık olduklarını açıkladı. "Tim Busfield benim aşkım, dayanağım, iş ve hayat ortağım" diye yazan Gilbert, "O benim tesellim ve danışmanım. Neşesi, mizahı ve zekâsı hayatıma ışıltı katıyor. Tim, kısaca, çılgın ve harika geniş ailemizin atan kalbi" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        “Tim'i herkesten daha iyi ve daha yakından tanıyorum. Aynı şekilde o da beni tanıyor” diyen Melissa Gilbert, mahkemeye sunduğu yazıda; “Tim, tanıdığım tüm insanlar arasında en güçlü ahlak anlayışına sahip olanı. Manevi varlığını her zaman başkalarına hizmet etmeye adamış. Her güne nezaket ve şefkatle başlıyor” sözlerine yer verdi.

        "Tim'in çalıştığı her sette birçok kişi onun şimdiye kadarki en sevdikleri yönetmen olduğunu söyledi. Aslında bunu bana restoranlarda, kırmızı halılarda ve marketlerde de söylüyorlar" diyen Melissa Gilbert; "Eski öğrencileri bana onun şimdiye kadarki en sevdikleri öğretmen olduğunu söylüyorlar. Hayatın birçok farklı kesiminden insanların bana eşimle bir şekilde karşılaştıklarını ve onun en sevdikleri kişi olduğunu söylemelerini duymak beni mutlu etti. O benim de en sevdiğim kişi" diye ekledi.

        Melissa Gilbert; “Tek istediğim bu olağanüstü adamın güvende ve sağlıklı olması. Bu yüzden, lütfen, lütfen, canım eşime iyi bakmanızı rica ederek sözlerimi bitiriyorum. O benim koruyucum, ben de onun koruyucusuyum, ama onu şimdi koruyamıyorum ve sanırım kalbimi en çok kıran şey bu. Onu benim için korumanıza güveniyorum” sözleriyle mahkemeye sunduğu mektubu bitirdi.

        Melissa Gilbert'in mektubu, yeni dosyada sunulan 75 mektuptan biriydi. Birçok aile üyesi de uzun süredir Busfield adına mektuplar yazdı.

        İddiaya göre, Timothy Busfield 2022 yılında, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği 'The Cleaning Lady' dizisi çekilirken, o sırada 7 ve 8 yaşında olan çocukları setteyken taciz etti. Busfield'a yaklaşık 25 yıl önce Sacramento'daki bir tiyatroda kendisi için seçmelere katılan, o zamanlar 16 yaşında olan bir kızın babası tarafından üçüncü bir cinsel istismar suçlaması yöneltildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kız kardeşini öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihar etti

        Konya'da tartışma sırasında tabancayla ateş ettiği kız kardeşi Nida Türkmen'i (19) öldürüp, annesi İsmehan Türkmen'i (45) ağır yaralayan Nadir Türkmen (23), aynı silahla intihar etti. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Nadir Türkmen'in 10'a yakın suç kaydının olduğu öğrenildi. (DHA)

        #Timothy Busfield
        #Melissa Gilbert
        #cinsel taciz
        #cinsel istismar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş