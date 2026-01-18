Melissa Gilbert, cinsel istismarla suçlanan eşi Timothy Busfield'ın hapishanede korunmasını istedi
Melissa Gilbert, iki erkek çocuğa sette cinsel istismarda bulunma suçlamasıyla tutuklu yargılanan Timothy Busfield'ın hayatından endişeli. Gilbert, eşinin korunması için mahkemeye başvurdu
Melissa Gilbert, çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunan eşi Timothy Busfield'ın yanında durmaya devam ediyor.
'The West Wing' dizisiyle tanınan 68 yaşındaki Timothy Busfield, 2022 yılında 'The Cleaning Lady' dizisinin setinde iki erkek kardeş oyuncuya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlanıyor.
Eşi Timothy Busfield'ın polise teslim olmasından bu yana ona desteğini dile getiren 61 yaşındaki Melissa Gilbert, mahkemeye, tutuklu yargılanan eşinin hapishanede korunmasını talep eden bir başvuru yaptı. Gilbert, mahkemeye sunduğu mektuba, Busfield'ın eşi olduğunu belirterek başladı ve 1980'lerde tanıştıklarını, 2012'de ise birbirlerine aşık olduklarını açıkladı. "Tim Busfield benim aşkım, dayanağım, iş ve hayat ortağım" diye yazan Gilbert, "O benim tesellim ve danışmanım. Neşesi, mizahı ve zekâsı hayatıma ışıltı katıyor. Tim, kısaca, çılgın ve harika geniş ailemizin atan kalbi" ifadelerini kullandı.
“Tim'i herkesten daha iyi ve daha yakından tanıyorum. Aynı şekilde o da beni tanıyor” diyen Melissa Gilbert, mahkemeye sunduğu yazıda; “Tim, tanıdığım tüm insanlar arasında en güçlü ahlak anlayışına sahip olanı. Manevi varlığını her zaman başkalarına hizmet etmeye adamış. Her güne nezaket ve şefkatle başlıyor” sözlerine yer verdi.
"Tim'in çalıştığı her sette birçok kişi onun şimdiye kadarki en sevdikleri yönetmen olduğunu söyledi. Aslında bunu bana restoranlarda, kırmızı halılarda ve marketlerde de söylüyorlar" diyen Melissa Gilbert; "Eski öğrencileri bana onun şimdiye kadarki en sevdikleri öğretmen olduğunu söylüyorlar. Hayatın birçok farklı kesiminden insanların bana eşimle bir şekilde karşılaştıklarını ve onun en sevdikleri kişi olduğunu söylemelerini duymak beni mutlu etti. O benim de en sevdiğim kişi" diye ekledi.
Melissa Gilbert; “Tek istediğim bu olağanüstü adamın güvende ve sağlıklı olması. Bu yüzden, lütfen, lütfen, canım eşime iyi bakmanızı rica ederek sözlerimi bitiriyorum. O benim koruyucum, ben de onun koruyucusuyum, ama onu şimdi koruyamıyorum ve sanırım kalbimi en çok kıran şey bu. Onu benim için korumanıza güveniyorum” sözleriyle mahkemeye sunduğu mektubu bitirdi.
Melissa Gilbert'in mektubu, yeni dosyada sunulan 75 mektuptan biriydi. Birçok aile üyesi de uzun süredir Busfield adına mektuplar yazdı.
İddiaya göre, Timothy Busfield 2022 yılında, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği 'The Cleaning Lady' dizisi çekilirken, o sırada 7 ve 8 yaşında olan çocukları setteyken taciz etti. Busfield'a yaklaşık 25 yıl önce Sacramento'daki bir tiyatroda kendisi için seçmelere katılan, o zamanlar 16 yaşında olan bir kızın babası tarafından üçüncü bir cinsel istismar suçlaması yöneltildi.