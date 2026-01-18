Melissa Gilbert, cinsel istismarla suçlanan eşi Timothy Busfield'ın hapishanede korunmasını istedi

Melissa Gilbert, çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunan eşi Timothy Busfield'ın yanında durmaya devam ediyor.

'The West Wing' dizisiyle tanınan 68 yaşındaki Timothy Busfield, 2022 yılında 'The Cleaning Lady' dizisinin setinde iki erkek kardeş oyuncuya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlanıyor.

Eşi Timothy Busfield'ın polise teslim olmasından bu yana ona desteğini dile getiren 61 yaşındaki Melissa Gilbert, mahkemeye, tutuklu yargılanan eşinin hapishanede korunmasını talep eden bir başvuru yaptı. Gilbert, mahkemeye sunduğu mektuba, Busfield'ın eşi olduğunu belirterek başladı ve 1980'lerde tanıştıklarını, 2012'de ise birbirlerine aşık olduklarını açıkladı. "Tim Busfield benim aşkım, dayanağım, iş ve hayat ortağım" diye yazan Gilbert, "O benim tesellim ve danışmanım. Neşesi, mizahı ve zekâsı hayatıma ışıltı katıyor. Tim, kısaca, çılgın ve harika geniş ailemizin atan kalbi" ifadelerini kullandı.

“Tim'i herkesten daha iyi ve daha yakından tanıyorum. Aynı şekilde o da beni tanıyor” diyen Melissa Gilbert, mahkemeye sunduğu yazıda; “Tim, tanıdığım tüm insanlar arasında en güçlü ahlak anlayışına sahip olanı. Manevi varlığını her zaman başkalarına hizmet etmeye adamış. Her güne nezaket ve şefkatle başlıyor” sözlerine yer verdi.