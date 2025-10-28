Melissa Kasırgası ilerliyor! Karayipler'de hızını artıran kasırga "5. Kategori" seviyesine yükseldi

Jamaika'da ve Küba'nın güneydoğusunda karaya vuran kasırga sebebiyle Jamaika'da üç kişi hayatını kaybetti. Jamaikalı yetkililer, dün akşam halkı yüksek yerlere ve sığınaklara çıkmaya çağırdı. Başbakan Andrew Holness, kasırga nedeniyle adanın kayıtlara geçen en şiddetli fırtınasının çok yıkıcı olabileceği konusunda uyardı.