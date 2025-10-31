Habertürk
        Haberler Dünya Melissa Kasırgası'nda can kaybı yükseliyor! | Dış Haberler

        Melissa Kasırgası'nda can kaybı yükseliyor!

        Karayipler'de etkisini sürdüren Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.10.2025 - 10:41 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:41
        1

        Karayipler'de ilerleyen Melissa Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Haiti Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği, 20 kişinin yaralandığı, 20 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

        2

        Jamaika Enformasyon Bakanı Dana Morris Dixon ise bugüne kadar ülkeyi doğrudan vuran en güçlü kasırgada can kaybının 19'a yükseldiğini, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

        3

        Jamaika ordusu, yardım ve kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak üzere yedek personelin göreve çağrılmasını istedi. Yüz binlerce kişi elektriksiz kalırken, binaların çatıları uçtu, sokaklar molozlarla doldu.

        4

        Dominik Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz günlerde kasırgaya hazırlık sırasında yaşanan 1 ölüm ile birlikte Karayipler genelinde toplam can kaybı 50'e yükseldi.

        5

        KASIRGANIN İLERLEYİŞİ

        Kasırga ilk olarak salı günü saatte 295 kilometre hızla 5. kategori seviyesinde Jamaika'yı vurmuştu. Melissa, çarşamba günü saatte 190 kilometre hızla kategori 3 seviyesinde Küba'da karaya çıkmıştı.

        Küba'da can kaybı olmazken, geniş çaplı yıkım yaşandı. Kasırga son olarak kategori 2 seviyesine gerileyerek Bahamalar'da etkili oldu. Bermuda'nın batısına doğru ilerleyen kasırganın Karayipler'de 48 ila 52 milyar dolar arasında hasar ve ekonomik kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

