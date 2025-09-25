Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Meloni: İsrail Gazze'de orantısız güç kullanıyor | Dış Haberler

        Meloni: İsrail Gazze'de orantısız güç kullanıyor

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu. Meloni, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 18:14 Güncelleme: 25.09.2025 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meloni: İsrail Gazze'de orantısız güç kullanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılarda orantısız güç kullandığını ve sınırı aştığını belirtti.

        Meloni, ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

        BM'nin kuruluşundan 80 yıl sonra, günümüz dünyasında barış, diyalog ve diplomasinin ikna etmek veya galip gelmek için yetersiz kaldığına işaret eden Meloni, güç kullanımının daha fazla geçerli olduğunu söyledi.

        Meloni, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırdığını anımsatarak, "BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Rusya, BM Şartı'nın 2'nci maddesini kasıtlı olarak çiğnemiş, bir başka egemen devletin bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını ihlal ederek, topraklarını ilhak etme amacını gütmüştür ve bugün dahi barış masasına oturmaya yanaşmamaktadır." dedi.

        REKLAM

        BM'nin bölünmüş bir durumda olduğunu savunan Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hamas da bu zayıflıktan faydalanarak İsrail'e saldırdı. İsrail de ilk başta meşru bir tepki gösterdi zira her ülkenin kendini savunma hakkı vardır. Ancak saldırılara verilen cevap orantılılık ilkesine saygı çerçevesinde olmalıdır. Bu bireyler ve devletler için geçerlidir. İsrail, Filistin halkına yönelik orantısız güç kullanarak geniş çaplı bir savaşla bu sınırı aşmıştır."

        Meloni, İsrail'in insani normları ihlal ettiğine ve siviller üzerinde bir katliama yol açtığına işaret ederek, "İtalya'nın defalarca kabul edilemez bulduğu bu tercih, bizi Avrupa Komisyonunun İsrail'e karşı önerdiği yaptırımlardan bazılarını onaylamaya yönlendirecektir." diye konuştu.

        Gazze'deki çocukların durumlarını iyileştirecek çözümler istediğini aktaran Meloni, İtalya'nın kalıcı ateşkes ile iki devletli çözümü desteklediğini belirtti.

        Meloni, İsrail'in Filistin Devleti'ni engelleme ve Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa etme hakkına sahip olmadığını söyleyerek, "Aynı zamanda Filistin Devleti'ni tanımanın 2 vazgeçilmez ön koşulunun olması gerektiğine inanıyoruz. Rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın Filistin içindeki herhangi bir hükümet dinamiğinden dışlanması." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: EPA/LUKAS COCH, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Spotify’a soruşturma
        Spotify’a soruşturma
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?