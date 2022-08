Meltem Cumbul: Hayatımda böyle bir güzellik oldu

"Hayatımda böyle bir güzellik oldu" 0:00 / 0:00

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Meltem Cumbul, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşları ile oturup, sohbet eden Cumbul, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR GÜZELLİK OLDU"

Gazetecilerin, "Uzun zamandır sizi görmüyoruz. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren oyuncu, şunları söyledi:

Biliyorsunuz uzun zamandır New York'tayım. The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerine girdim ve kazandım. Dolayısıyla uzun bir süre New York'ta olacağım. Hayatımda böyle bir güzellik oldu. Eylülden itibaren buna yöneleceğim. Artık çalışmalarıma bir süre orada devam edeceğim. İşim orada olabilir ama Türkiye'mi çok seviyorum." dedi.