Meltem Kaptan: O bir rol değil, bir ruh hali

BKM, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit’in hayatını konu alan 'Adile' adlı sinema filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından hafızalara kazınan karakterlere kadar geniş bir alanda iz bırakan Adile Naşit’in hayat, usta yönetmen Çağan Irmak’ın rejisiyle sinemaya aktarılacak.

Senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı Adile, yalnızca bir biyografi değil; sahne tozuna bulanmış bir yaşamın, neşeyle harmanlanmış bir tarihin ve hafızalardaki sıcaklığın filmi olacak. Çağan Irmak ile Meltem Kaptan 'Adile' için İstanbul’da bir araya geldi.

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Büyük bir merakla beklenen 'Adile' filminin hazırlıkları sürerken, başrol oyuncusu Meltem Kaptan’dan yönetmen Çağan Irmak ile bir araya geldi ve rolü hakkında ilk kez konuştu. Film için Almanya’dan gelen Kaptan, duygularını ve heyecanını saklamadı; "Adile Naşit’i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum. Bu bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali."

Meltem Kaptan, yaptığı kısa açıklamada Adile Naşit’in hayatına ve mirasına duyduğu derin saygıyı da vurguladı; "Sadece filmlerini değil, onu tanıyan insanların anlattıklarını da dinledim. O kadar sahici bir sevgi bırakmış ki arkasında… Böyle bir kadını canlandırmayı çok büyük bir sorumluluk olarak hissediyorum. Almanya’da doğmuş ve Adile’yi oralardan uzaktan tanıyarak büyümüş biri olarak benim gönlüme taht kurmuş kendisi. Ben ona benzemeye değil, yaklaşmaya çalışıyorum. Kahkahasında ne vardı? Bakışında ne vardı? Bunları çözmeye, hissetmeye çalışıyorum. Özellikle enerjisini, kıpır kıpır havasını yakalamaya çalışıyorum.”