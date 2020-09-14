Meme iltihabı diğer adıyla mastit, genelde emzirme döneminde olan annelerde ve doğum sonrasında bir kaç haftalık dönem içerisinde görülmesi daha sık gerçekleşen bir durumdur.

Meme iltihabı nedenleri nelerdir?

Meme iltihabı emziren ya da emzirmeyen annelerin 20-25 kişiden birinde bu rahatsızlık ortaya çıkabilmektedir. Meme iltihabı bir diğer adı ise mastit olarak tıbben yer alır. Enfeksiyon ilk başta memede var olmuş olan çatlaklar içerisindeki süt kanallarına doğru bünyeye bağlı bir şekilde yavaş ya da hızlı bir dağılma yaşar ve yer etmeye başlar. Emzirme dönemi içerisinde olmayan annelerde ise memenin aşırı şişmesi ile veya büyümesiyle de bu hastalık ortaya çıkabilmektedir. Genelde emzirme konusunda sıkıntı yaşamış olan ve dışarı alınması gereken sütün yeterli bir seviyede aktarılmasını sağlayamayan kadınlarda sıkça görülen bir rahatsızlıktır. Dışarı atılamayan süt meme içerisinde aşırı bir şekilde baskı oluşturarak; çatlakların oluşmasına ve bu nedenle iltihabın da ortaya çıkmasına meydan vermektedir.

Genelde emzirme döneminde olan kadınlarda bitkinlik yorgunluk ve halsizlik içeren bir bünye ortaya çıkar. Meme uçları küçük olması ve hassas olması nedeniyle bu hastalığın oluşmasına etki yaratır. Bu durumun oluşması halinde bebeğinde emme gibi sorun yaşaması ve annelere zorluk çıkartması ortaya çıkar. Genelde meme iltihaplarının görülme evresi doğumdan sonraki 15 ila 30 gün içerisinde yer almaktadır.

Meme iltihabı belirtileri nelerdir?

Meme iltihabı oluştuğunun farkına varılması için öncelikle mutlaka bir hekime başvurmak gereklidir. Daha çok soğuk algınlığında ortaya çıkan tüm belirtiler bu rahatsızlık için de oluşabilmektedir. Vücudun halsizliği ve yoğun stres ayrıca bu hastalık içerisinde görülen en yaygın durumdur. Bunun yanı sıra göğüslerde ortaya çıkan aşırı şişme, yüksek ateş, kızarıklıkların oluşması ve meme uçlarında meydana gelmiş olan aşırı büyüme gibi durumlar belirtiler arasında yer alır. Meme iltihabı net olarak her iki göğüste barınamaz; tek göğüs de ortaya çıkan iltihaplanma diğer göğse sıçrama imkanı yoktur. Ancak istisnai olarak bazı durumlarda geçme ihtimali bulunabilmektedir.

Meme iltihabı hastalığının (Mastit) tedavisi nedir?

Genelde meme iltihabı rahatsızlığı tedavisinde en fazla uygulanan yöntem antibiyotik tedavisi olarak ortaya çıkar. 15 ila 20 gün boyunca tedavi süresi uygulanır ve tedavi başladıktan sonra iki üç gün sonrasında antibiyotiğin etkisi ile iltihaplanmalarda azalma ortaya çıkar. Kişi kendini iyi hissetmeye başlar ancak bu gibi durumda tedavi kesilmeden ilaç bitimine kadar devam edilmesi şarttır. Ayrıca doktor kontrolü çerçevesinde tedavi dışında, kişi evde de bazı uygulamalar yapabilir. Bunlar arasında bol miktarda sıvı tüketilmesi, dışarı atılamayan sütün özel makineler ile çekilmesi, yoğun işlerden kaçınılması, yatak istirahati edilmesi gerekmektedir. Antibiyotik tedavisi sonrasında hastalık iyileşme göstermiyorsa mutlaka tekrar doktora başvurmak gereklidir. Bunun yanı sıra meme iltihaplanmasının göğüs kanserinin başlangıcı olarak vücutta yer etme imkânını taşıması açısından dikkatli olmak şarttır.

Meme iltihabı emmeyi engeller mi?

Meme iltihabı yaşayan annenin; özellikle emzirme konusunda sıkıntı yaşaması doğaldır. Çünkü ağrı ve acının yanı sıra iltihabın olması memede çok büyük bir rahatsızlık oluşturur; ancak bebeğe zarar vermeyen bu durum annenin bebeği emzirme konusunda devam etmesi yönündedir. Emzirme sırasında acı oluşması ve süt sorunu konusunda zorlanma yaşanabilir ama birçok kadın bu duruma katlanarak ve bebeğini emzirmeyi seçer. İltihabın oluşması bebeğe zarar vermez o nedenle emzirme sağlanmalıdır.