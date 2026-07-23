MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ TEMMUZ 2026: 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödemeleri hesaplara yattı mı?

Temmuz 2026 maaş düzenlemesinin ardından memurların gözü 14 günlük maaş farkı ödemelerine çevrildi. Zamlı tarifeye geçiş sürecinde oluşan bu farkların ne zaman hesaplara yatırılacağı merak edilirken, ödeme takvimi ve süreçle ilgili beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Kamu çalışanları, fark ödemelerinin maaşlarla birlikte mi yoksa ayrı bir tarihte mi yapılacağını yakından takip ediyor. Peki, 14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farklara hesaplara ne zaman geçecek? Detaylar haberimizde.