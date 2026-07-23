MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ TEMMUZ 2026: 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödemeleri hesaplara yattı mı?
Temmuz 2026 maaş düzenlemesinin ardından memurların gözü 14 günlük maaş farkı ödemelerine çevrildi. Zamlı tarifeye geçiş sürecinde oluşan bu farkların ne zaman hesaplara yatırılacağı merak edilirken, ödeme takvimi ve süreçle ilgili beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Kamu çalışanları, fark ödemelerinin maaşlarla birlikte mi yoksa ayrı bir tarihte mi yapılacağını yakından takip ediyor. Peki, 14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farklara hesaplara ne zaman geçecek? Detaylar haberimizde.
Temmuz 2026 maaş düzenlemesinin ardından memurların gözü 14 günlük maaş farkı ödemelerine çevrildi. Zamlı tarifeye geçiş sürecinde oluşan bu farkların ne zaman hesaplara yatırılacağı merak edilirken, ödeme takvimi ve süreçle ilgili beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Kamu çalışanları, fark ödemelerinin maaşlarla birlikte mi yoksa ayrı bir tarihte mi yapılacağını yakından takip ediyor. Peki, 14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farklara hesaplara ne zaman geçecek? Detaylar haberimizde.
14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKLARI YATTI MI?
Temmuz 2026 maaş düzenlemesi sonrası oluşan 14 günlük fark ödemeleri için süreç netleşmeye başladı. 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farklarının ayın 21’i itibarıyla hesaplara aktarılmasına başlanırken, ödemelerin kurumların bordro işlemlerini tamamlamasına bağlı olarak kademeli şekilde yapılması bekleniyor. Kamu çalışanları, sürecin geçmiş yıllardaki uygulamalara benzer şekilde ilerlediğini yakından takip ediyor.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI SGS AÇIKLAMASI
Memur emeklileri, Temmuz zammının ardından oluşan maaş farklarının ödeme tarihine odaklandı. Her ayın 1’i ile 5’i arasında maaşlarını alan 4C kapsamındaki emekliler, zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ederken, ödemelerin SGK’nın açıklayacağı takvim doğrultusunda Temmuz ayının son günlerinde yapılması bekleniyor. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numaralarına göre belirlenen program kapsamında zamlı aylıklarını almaya devam ederken, fark ödemelerinde de benzer bir planlamanın izlenmesi öngörülüyor.
14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMESİ TAHMİNİ RAKAMLAR
Temmuz 2026 maaş artışı sonrası farklı meslek gruplarına göre oluşan yeni maaşlar ve 14 günlük fark tutarları aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir:
Memur (Üniversite mezunu - 9/1)
Ocak-Haziran: 64.397 TL
Temmuz-Aralık: 73.070 TL
Aylık net artış: 8.673 TL
14 günlük maaş farkı: 4.047,40 TL
Teknisyen (Lise mezunu - 11/1)
Ocak-Haziran: 66.870 TL
Temmuz-Aralık: 75.877 TL
Aylık net artış: 9.007 TL
14 günlük maaş farkı: 4.203,27 TL
Öğretmen (1/4)
Ocak-Haziran: 73.368 TL
Temmuz-Aralık: 83.254 TL
Aylık net artış: 9.886 TL
14 günlük maaş farkı: 4.613,47 TL
Hemşire (Üniversite mezunu - 5/1)
Ocak-Haziran: 74.770 TL
Temmuz-Aralık: 84.845 TL
Aylık net artış: 10.075 TL
14 günlük maaş farkı: 4.701,67 TL
Vaiz (1/4)
Ocak-Haziran: 76.653 TL
Temmuz-Aralık: 86.983 TL
Aylık net artış: 10.330 TL
14 günlük maaş farkı: 4.820,67 TL
Uzman öğretmen (1/4)
Ocak-Haziran: 81.219 TL
Temmuz-Aralık: 92.166 TL
Aylık net artış: 10.947 TL
14 günlük maaş farkı: 5.108,60 TL
Polis memuru (8/1)
Ocak-Haziran: 81.617 TL
Temmuz-Aralık: 92.618 TL
Aylık net artış: 11.001 TL
14 günlük maaş farkı: 5.133,80 TL
Başkomiser (3/1)
Ocak-Haziran: 89.214 TL
Temmuz-Aralık: 101.242 TL
Aylık net artış: 12.028 TL
14 günlük maaş farkı: 5.613,07 TL
Avukat (1/4)
Ocak-Haziran: 90.000 TL
Temmuz-Aralık: 102.135 TL
Aylık net artış: 12.135 TL
14 günlük maaş farkı: 5.663,00 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
Ocak-Haziran: 90.568 TL
Temmuz-Aralık: 102.779 TL
Aylık net artış: 12.211 TL
14 günlük maaş farkı: 5.698,47 TL
Şube müdürü (Üniversite mezunu - 1/4)
Ocak-Haziran: 94.384 TL
Temmuz-Aralık: 107.110 TL
Aylık net artış: 12.726 TL
14 günlük maaş farkı: 5.938,80 TL
Mühendis (1/4)
Ocak-Haziran: 96.211 TL
Temmuz-Aralık: 109.185 TL
Aylık net artış: 12.974 TL
14 günlük maaş farkı: 6.054,53 TL
Profesör (1/4)
Ocak-Haziran: 135.089 TL
Temmuz-Aralık: 153.208 TL
Aylık net artış: 18.119 TL
14 günlük maaş farkı: 8.455,53 TL
Uzman doktor (1/4)
Ocak-Haziran: 150.426 TL
Temmuz-Aralık: 170.730 TL
Aylık net artış: 20.304 TL
14 günlük maaş farkı: 9.475,20 TL