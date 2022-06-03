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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın son açıklanan mayıs ayı verisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ocak-Mayıs enflasyonunun yüzde 35.64, enflasyon farkının ise yüzde 26.18 olarak gerçekleştiğini belirten Yalçın "Özellikle gıda, akaryakıt ve konut enflasyon rakamları büyürken kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı da büyüyor. Yükselen enflasyon rakamları; kamu görevlilerinin cüzdanlarını yakarken “Eşel Mobil Sistemi”nin uygulanmasının gerektiği de her geçen gün daha fazla hissediliyor" dedi.

— Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) June 3, 2022

'RAHAT BİR NEFES ALDIRACAK'

Türkiye'nin sabit gelirlilerin maaş/ücretlerini hak ettiği seviyeye yükseltecek, alım gücü kayıplarını telafi edecek güce sahip olduğunu belirten Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Bilhassa bu ve benzeri enflasyonist dönemlerde, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm sabit gelirlileri enflasyon korkusundan uzaklaştıracak, hayat pahalılığından kurtaracak ve rahat bir nefes aldıracak ‘Eşel Mobil Sistemi’ zaman kaybedilmeden uygulamaya konulmalıdır."

Uygulanması durumunda eşel mobil sistemiyle maaşlara enflasyon oranının aylık olarak yansıtılması öngörülüyor.