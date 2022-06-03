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Memur-Sen'den maaşlarda 'eşel mobil' talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın son enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin geçim sıkıntısının büyüdüğünü belirterek maaş zamlarında eşel mobil sisteminin devreye alınması çağrısında bulundu. Söz konusu sistem kamu çalışanlarının maaşlarına aylık olarak enflasyon farkının yansıtılması anlamına geliyor

Memur maaşları için her ay enflasyon farkı talebi
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın son açıklanan mayıs ayı verisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ocak-Mayıs enflasyonunun yüzde 35.64, enflasyon farkının ise yüzde 26.18 olarak gerçekleştiğini belirten Yalçın "Özellikle gıda, akaryakıt ve konut enflasyon rakamları büyürken kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı da büyüyor. Yükselen enflasyon rakamları; kamu görevlilerinin cüzdanlarını yakarken “Eşel Mobil Sistemi”nin uygulanmasının gerektiği de her geçen gün daha fazla hissediliyor" dedi.

'RAHAT BİR NEFES ALDIRACAK'

Türkiye'nin sabit gelirlilerin maaş/ücretlerini hak ettiği seviyeye yükseltecek, alım gücü kayıplarını telafi edecek güce sahip olduğunu belirten Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Bilhassa bu ve benzeri enflasyonist dönemlerde, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm sabit gelirlileri enflasyon korkusundan uzaklaştıracak, hayat pahalılığından kurtaracak ve rahat bir nefes aldıracak ‘Eşel Mobil Sistemi’ zaman kaybedilmeden uygulamaya konulmalıdır."

Uygulanması durumunda eşel mobil sistemiyle maaşlara enflasyon oranının aylık olarak yansıtılması öngörülüyor.

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