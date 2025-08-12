"BİZ GERÇEKLERLE YAKLAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin önemine vurgu yapan Yalçın, çocuk ve eş yardımının artırılması gerektiğini söyledi. Devletin en büyük sosyal politika aracının devam eden toplu sözleşme süreci olduğuna işaret eden Yalçın, bu toplu sözleşmede gelir dağılımında adaleti sağlamanın, gelirleri yükseltmenin, alım gücünü yukarı çekmenin en önemli başlıklar olduğunu kaydetti.

Yalçın, bir gazetecinin, toplu sözleşmedeki zam teklifine ilişkin sorusuna, "Bizim teklifimizin çeşitliliğini dikkate aldığınızda taban aylığa 10 bin lira dediğimiz şey, herkese eşit miktarda yansıdığı için yukarısı fazla aşağısı daha az oldu tartışmasını geride bırakıyor. Masaya en düşük devlet memuru maaşı 74 bin lirayı bulsun diye geldik. Bu rakam çok yüksek değil." yanıtını verdi.

Hükümetin 2026-2027 enflasyon hedefleriyle, Memur-Senin verdiği teklif arasındaki farka ilişkin soruyu Yalçın, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enflasyonu 2026da yüzde 20, 2027de 10'lu rakamlarda düşünüyoruz demiş olması onun için bir hedeftir. Ama bizim için bir gerekçe değildir. Çünkü biz gerekçelerle değil, gerçeklerle yaklaşıyoruz. Geçen dönem biz masadayken 2024 için yüzde 33tü hedef. Ertesi hafta güncellendi ve yüzde 36lı rakamlara doğru çekildi. Yani onun için o rakam üzerinden biz hareket edemeyiz." diye cevapladı.

Yalçın, diğer konfederasyonlarca çeşitli zam tekliflerinin açıklandığının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Çok fazla rakam dolanıyor. Bunu ortadan kaldırmak için masada bulunan üç konfederasyon başkanıyla bir görüşme yaptık. Kafa karışıklığı olmasın diye aynı teklifi söyleyelim dedik. Fakat zaman darlığından fırsatı olmadı. Süreç içinde eğer ortaklaşmak gerekiyorsa, bir araya gelir süreç içerisinde de ortaklaştırabiliriz denildi. Onun için şimdi ilk teklif sonrasında ihtiyaç olursa konfederasyon başkanları olarak bir araya gelip teklifi birleştirerek tek teklife dönüştürebiliriz."