Hükümetin memur toplu sözleşme zammı teklifi bugün belli oluyor! Memurlar yüzde kaç toplu sözleşme zammı alacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2026-2027 dönemini kapsayacak toplu sözleşme pazarlıklarına kilitlenmiş durumda. 2025'in ikinci yarısında yüzde 5 oranında toplu sözleşme alan memurlar, yeni dönem için hükümet ile sendikalar arasında yürütülen müzakereleri yakından izliyor. Memur-Sen yüzde 88 olarak taleplerini resmi olarak masaya sunarken, hükümetin ilk teklifini bugün yapacağı açıklandı. Peki, memurlar yüzde kaç toplu sözleşme zammı alacak, hükümet teklifini ne zaman sunacak? İşte, konuya dair son gelişmeler...
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.
EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük memur maaşı, 43 bin 698 TL'den, 50 bin 502 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur maaşı ise 19 bin 616 TL'den, 22 bin 670 TL'ye çıktı.
En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 24 bin 82 TL’den 27.832 TL’ye yükseldi. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 16.411 TL’den 19.147 TL’ye çıktı.
MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etti. Sendikanın talebinde bu oranlar gelecek sene için yüzde 20 ve yüzde 15 olarak devam etti. Memur-Sen'in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam oldu.
HÜKÜMET İLK ZAM TEKLİFİNİ BUGÜN AÇIKLIYOR
Memur maaşı zamlarını yakından ilgilendiren 8'inci dönem toplu sözleşme süreci devam ediyor.
Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin teklifi belli oluyor. Memura ilk zam teklifi bugün saat 14.00'te açıklanacak.
2025 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliğe göre; 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapıldı.
"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 67 BİN LİRA OLMASI GEREKİYOR"
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru doğrudan etkileyen bir süreci yürüttüklerini belirten Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin, 12 Ağustosta ilk teklifin yapılmasıyla birlikte son bir haftalık sürece gireceğini söyledi.
Kamuda aynı statüde çalışanlar arasında ücret dengesizliği olduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Birisinin adı memur, birinin adı işçi. Bu dengesizlikten kaynaklı bir tartışma yürüyor. Okumanın, memur olmanın, emek vermenin hiçbir kıymetiharbiyesinin kalmadığı bir kıyas yaşanıyor kamuda. Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bazıları, 'Memur-Senin teklifleri çok yüksek' gibi cümle kuruyor. Memur- Senin teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük. Bu çok net. Merkez Bankasının enflasyon hedefleri üzerinden konuya yaklaşmıyoruz. Maliye Bakanlığının bize gerekçelerle değil, piyasadaki gerçeklerle gelmesini bekliyoruz. Onun için ayın 12sinde gelecek teklif son derece önemlidir."
"GÖREV AYLIĞIYLA EMEKLİ AYLIĞININ ARASINDAKİ MAKAS KOPTU"
Yalçın, kamu emekliliklerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekerek, "Emekli kamu görevlilerinde ciddi stres var. Çünkü görev aylığıyla, emekli aylığının arasındaki makas koptu. Kişi, emekli olduğunda, görevdeyken aldığı ücretin yüzde 70-80ini alırdı. Şimdi yüzde 50nin altına indi. Yani 30 yıl çalışmış bir memur 25 bin lira emekli aylığı alıyor. Asgari ücret ne kadar? 22 bin. Asgari ücret kadar emekli aylığı ile hayatını devam ettirilme şansı yok." diye konuştu.
"BİZ GERÇEKLERLE YAKLAŞIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin önemine vurgu yapan Yalçın, çocuk ve eş yardımının artırılması gerektiğini söyledi. Devletin en büyük sosyal politika aracının devam eden toplu sözleşme süreci olduğuna işaret eden Yalçın, bu toplu sözleşmede gelir dağılımında adaleti sağlamanın, gelirleri yükseltmenin, alım gücünü yukarı çekmenin en önemli başlıklar olduğunu kaydetti.
Yalçın, bir gazetecinin, toplu sözleşmedeki zam teklifine ilişkin sorusuna, "Bizim teklifimizin çeşitliliğini dikkate aldığınızda taban aylığa 10 bin lira dediğimiz şey, herkese eşit miktarda yansıdığı için yukarısı fazla aşağısı daha az oldu tartışmasını geride bırakıyor. Masaya en düşük devlet memuru maaşı 74 bin lirayı bulsun diye geldik. Bu rakam çok yüksek değil." yanıtını verdi.
Hükümetin 2026-2027 enflasyon hedefleriyle, Memur-Senin verdiği teklif arasındaki farka ilişkin soruyu Yalçın, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enflasyonu 2026da yüzde 20, 2027de 10'lu rakamlarda düşünüyoruz demiş olması onun için bir hedeftir. Ama bizim için bir gerekçe değildir. Çünkü biz gerekçelerle değil, gerçeklerle yaklaşıyoruz. Geçen dönem biz masadayken 2024 için yüzde 33tü hedef. Ertesi hafta güncellendi ve yüzde 36lı rakamlara doğru çekildi. Yani onun için o rakam üzerinden biz hareket edemeyiz." diye cevapladı.
Yalçın, diğer konfederasyonlarca çeşitli zam tekliflerinin açıklandığının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:
"Çok fazla rakam dolanıyor. Bunu ortadan kaldırmak için masada bulunan üç konfederasyon başkanıyla bir görüşme yaptık. Kafa karışıklığı olmasın diye aynı teklifi söyleyelim dedik. Fakat zaman darlığından fırsatı olmadı. Süreç içinde eğer ortaklaşmak gerekiyorsa, bir araya gelir süreç içerisinde de ortaklaştırabiliriz denildi. Onun için şimdi ilk teklif sonrasında ihtiyaç olursa konfederasyon başkanları olarak bir araya gelip teklifi birleştirerek tek teklife dönüştürebiliriz."