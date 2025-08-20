Memur toplu sözleşme zam kararı Hakem Heyeti'ne gidiyor! Toplu sözleşme zam pazarlığında son durum nedir?
Altı buçuk milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme zammında hükümet ve kamu arasında bir uzlaşma sağlanamadı. Hükümet tarafından verilen üç teklif Memur-Sen tarafından kabul edilmeyince, Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne götürmeye karar verdi. Şimdi memurlar, Heyetten çıkacak nihai zam oranını bekliyor. İşte, memur toplu sözleşme zammında son yaşananlar...
Memur toplu sözleşme zammında süreç ilerliyor. Hükümet tarafından verilen üç teklif de Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. İki taraf zam konusunda anlaşamayınca kritik bir sürece girildi ve nihai karar için 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi. Şimdi milyonlarca memur ve emekli memurun gözü Hakem Heyeti'nden çıkacak toplu sözleşme zammına döndü. Peki, memur toplu sözleşme zammında son durum nedir? İşte, detaylar...
HÜKÜMET İLK MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TEKLİFİNİ YAPTI
Hükümet, memurlara yönelik ilk zam teklifini yaptı. Buna göre, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif edildi.
HÜKÜMET İKİNCİ ZAM TEKLİFİNİ YAPTI!
15 Ağustos günü Bakan Işıkhan ve üç Konfederasyon Başkanı görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığına 1000 TL'lik zam teklifi yapıldı" ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" dedi.
Yalçın ayrıca "Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik." diye konuştu.
HÜKÜMET 3. ZAM TEKLİFİNİ VERDİ
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere bir araya geldi.
SON TEKLİF BELLİ OLDU
18 Ağustos 2025 tarihinde ise hükümetin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaşıldı. Buna göre;
• 2026 yılı için ilk altı ay %11; ikinci altı ay %7
• 2027 yılı için ilk altı ay %4; ikinci altı ay %4 oranında artış teklif edildi.
Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de ayrıca yinelendi.
MEMUR-SEN TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ NEYDİ?
Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etti. Sendikanın talebinde bu oranlar gelecek sene için yüzde 20 ve yüzde 15 olarak devam etti. Memur-Sen'in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam oldu.
MEMUR-SEN TEKLİFİ REDDETTİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin ilk zam teklifini reddettiklerini açıkladı. Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin açıkladığı teklifte refah payının, taban aylığının ve enflasyon gerçekliğinin olmadığını dile getirdi.
Yalçın, İşverenin umut değil, hayal kırıklığı ürettiğini ifade ederek, "Ortaya koyduğumuz irade işvereninin teklifine yansımamıştır. Bu oranlar, geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekteki kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden teklifi reddediyoruz" şeklinde konuştu.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI HAKEM HEYETİ'NE GİDİYOR
8. Dönem Toplu Sözleşme'de genel zamda uzlaşı sağlanmadı, süreç genel zamda Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne taşınacak. 11 üyeden oluşan heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Başvurudan itibaren 5 gün içinde karar açıklanacak.