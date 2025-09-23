Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Memur ve emekli maaş zammı senaryoları 2026 Ocak: Ocak ayında SSK Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi yüzde kaç zam alacak?

        2026 Ocak ayında memur ve emekli yüzde kaç zam alacak? İşte zam senaryoları

        Memurlar için toplu sözleşme zam oranlarının kesinleşmesinin ardından Ağustos ayına ait enflasyon verileri de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu iki temel gösterge, hem memur hem de emekli maaşlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynuyor. Peki, açıklanan enflasyon oranları ve Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahminleri dikkate alındığında, 2026 Ocak ayında memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar artış yapılacak? İşte ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 11:01 Güncelleme: 23.09.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ağustos ayında açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur toplu sözleşme zam oranları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026-2027 yıllarına yönelik enflasyon hedefleri gündemdeki yerini aldı. Bu gelişmeler doğrultusunda, 2026 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranı da dikkatle takip edilmeye başlandı. İşte, 2026 Ocak maaş artışlarına ilişkin öne çıkan senaryolar...

        2

        EMEKLİ MAAŞLARINDA ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları doğrudan enflasyon oranında artırılıyor. Temmuz ağustosu kapsayan iki aylık dönemde enflasyon yüzde 4,14 çıktığı için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında şimdiden yüzde 4,14 oranında enflasyon farkı doğdu.

        3

        ENFLASYON FARKI MEMUR MAAŞLARINI ETKİLEMEDİ

        Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’lik kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. İki aylık enflasyon yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammının altında kaldığı için memur maaşları ve emekli memur aylıkları bakımından henüz enflasyon farkı doğmadı.

        4

        2026 OCAK AYINDA MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

        Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına zam yapılırken öncelikle temmuz – aralık dönemindeki enflasyonun 5 puanlık toplu sözleşme zammını aşan kısmı yansıtılacak. Bunun üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki zam uygulanacak. Hesaplanan tutara taban aylığa yapılan 1000 TL tutarındaki zam eklenecek. Taban aylığa yapılan 1000 TL zam brüt olduğu için her memurun maaşına farklı oranda yansıyacak. Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına yapılan zam oranında artacak.

        5

        MB ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE OLASI MEMUR ZAM SENARYOLARI

        Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemekle birlikte yıl sonu enflasyonunu yüzde 25 – 29 aralığında tahmin ediyor. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yapılan ankette ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,69 olarak bekleniyor.

        6

        2026 OCAK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre SSK ve BAĞ-KUR’lular ile ilk defa memurluğa 15 Ekim 2008 sonrasında başlayanların emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak zam yüzde 7,14 ile 10,57 arasında olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 11,16 oranında artış yapılacak.

        7

        EMEKLİ MEMUR YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

        Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılacak zam ise Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yüzde 13,26 ile yüzde 16,89 arasında olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre ise memurların ve emekli memurların maaş zam oranı yüzde 17,52’ye ulaşacak. Memurların bu şekilde hesaplanacak maaş zamlarına ayrıca brüt 1000 TL taban aylığı zammı eklenecek. Taban aylığında gelir vergisi, damga vergisi ve emekli keseneği düşüldükten sonra kalan tutar memura ödeniyor. Taban aylığına yapılan 1000 TL’lik artışın maaşı düşük memurlara yaklaşık 850 TL katkısı olacak.

        Bakan Kurum’dan TOKİ sosyal konut projesi açıklaması!
        Bakan Kurum’dan TOKİ sosyal konut projesi açıklaması!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor