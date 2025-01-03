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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI: 2025 Ocak memur ve emekli memur maaş zammı ne oldu, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, zamlı memur maaş tablosu

        Memur zammı belli oldu! 2025 Ocak memur zamlı maaş tablosu ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

        3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur maaş zammı oranı netleşti. Yılın ilk yarısında geçerli olacak zam oranı açıklanırken ve yeni zamlı memur maaşları tablosu da netleşti. Milyonlarca kamu çalışanı, "2025 Ocak ayı itibarıyla memur maaş zammı ne oldu, memurlara ve emekli memurlara yüzde kaç zam yapıldı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, Ocak 2025 memur zammına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:58
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        3 Ocak’ta açıklanan enflasyon verileriyle memur maaş zammı oranı belli oldu. 2025 yılı memur zam oranı netleşirken, zamlı memur maaşları tablosu da şekillendi. Milyonlarca kamu çalışanı ve emekli memur, "2025 Ocak ayı itibarıyla memur maaş zammı ne kadar oldu, memurlar ve emekli memurlar için zam oranı yüzde kaç olarak belirlendi?" sorusunun cevabını arıyor. İşte, Ocak 2025 memur maaş zammı ve detayları...

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        MEMUR ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANDI!

        Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.

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        Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

        Memur emeklisi maaşı en düşük 17 bin 588 TL’den 19 bin 617 TL’ye çıktı.

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        ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

        Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu. Böylece yıl sonları itibarıyla enflasyonda son 3 yılın en düşük seviyesine ulaşıldı. 2024 yılında fiyatı en çok artan ana grup yüzde 91.64 ile eğitim oldu. Temel başlıklara bakıldığında ise en yüksek fiyat artışı yüzde 153.13 ile konut sigortasında kaydedildi

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        TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 58.51 olarak hesaplandı.

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