ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu. Böylece yıl sonları itibarıyla enflasyonda son 3 yılın en düşük seviyesine ulaşıldı. 2024 yılında fiyatı en çok artan ana grup yüzde 91.64 ile eğitim oldu. Temel başlıklara bakıldığında ise en yüksek fiyat artışı yüzde 153.13 ile konut sigortasında kaydedildi