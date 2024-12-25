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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAMMI SON DAKİKA OCAK 2025| En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur zammı ne zaman açıklanacak, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşı kaç lira olacak?

        Memur zammında gözler 6 aylık enflasyon farkında 2025: Memur maaşı ne kadar olacak?

        Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler, emekli ve memur maaş zamlarına çevrildi. Memur maaşı bilindiği gibi, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre belirlenmektedir. 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla memur maaşında zam hesabı yapılmaya başlandı. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte Ocak 2025 memur zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 19:32 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:34
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        1

        Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak memur maaşında gözler aralık ayı enflasyon oranlarında. Hatırlanacağı gibi Temmuz Ocak dönemi için en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL olarak uygulanmaktadır. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak?" İşte memur maaş zammına ilişkin detaylar...

        2

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

        Temmuz Ocak dönemi için en düşük memur maaaşı 39 bin 177 lira olarak uygulanıyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL olarak belirlenmişti.

        3

        5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLDU?

        SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.

        4

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

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        YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

        Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

        Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak.

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        TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?

        Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

        Kasım ayı enflasyon verilerine göre; memur ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti.

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        MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ BİR KEZ DAHA REVİZE ETTİ

        Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.

        Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

        Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.

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