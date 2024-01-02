Memur maaş zammı netleşiyor: Yüzde 50 zam oranı masada! 2024'te memur maaşı ne kadar olacak?
Memur maaş zammında son durum araştırması sıklaştı. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranına göre belirlenen memur zammı için sona gelindi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerinin açıklamasıyla memur maaşları belli olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise memur zammı için yüzde 50 oranında bir artışı işaret etti. Bu bağlamda "En düşük memur maaşı ne kadar olacak?" sorusu gündeme geldi. İşte 2024 Ocak enflasyon farkı emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
Ocak-Haziran ayları arasında geçerli olacak memur zammında artık son viraja girildi. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları ile memur maaş zammı netleşecek. Milyonlarca öğretmen, polis, hemşire ve doktorun beklediği zam oranına ilişkin kritik açıklamalar geldi. Peki, 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, memur zammı tahminlerinde son durum...
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MEMUR ZAMMI İÇİN RAKAM VERDİ
"İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz."
MEMUR ZAMMINA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde ise kasım ayında yüzde 67.23 olan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65.39’a düştü.
Merkez Bankası’nın yıllık yüzde 65 tahmininin gerçekleşebilmesi için aylık enflasyonun yüzde 3.07 olması gerekiyor.
Aylık enflasyon yüzde 2.44 olursa yıllık yüzde 64, aylık yüzde 2.76 olursa yıllık yüzde 64.5, aylık yüzde 3.38 olursa yıllık yüzde 65.5, aylık yüzde 3.69 enflasyon olursa yıllık enflasyon da yüzde 66.0 olacak.
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Bu nedenle 6 aylık enflasyondan temmuzdaki yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı mahsup edilecek. Çıkan sayıya ocak ayı için yüzde 15 olarak belirlenen toplu sözleşme zammı uygulanacak.
MEMUR ZAMMI TAHMİNLERİ
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Yıllık enflasyon yüzde 65 çıkarsa emekli işçi ve esnaf aylıklarına yüzde 37.76, memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.46 oranında zam yapılacak.
Enflasyonun yüzde 65’in altında veya üstünde olması halinde maaş zammı oranları değişecek. Yıllık yüzde 66 enflasyon varsayımında emekli işçi ve esnaf aylığına yüzde 38.6, memur maaşı ve emekli memur aylığına yüzde 50.37 oranında zam yapılacak.
Şayet yıllık enflasyon yüzde 64 olursa emekli işçi ve çiftçiye yüzde 36.93, memur ve emekli memura ise yüzde 48.55 oranında zam yapılacak.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için enflasyon farkının üzerine ilave bir artış yapılmadığı takdirde işçi, çiftçi ve esnaf emeklileri ile memur emekli aylıkları arasında yaklaşık 12 puan fark ortaya çıkacak.