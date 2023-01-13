Memurlar 15 Ocak’ta maaş zammının yüzde 16.48’lik kısmını alacaklar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi. AK Parti Grubu'nda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerini kullandı.

Elitaş, memurların 15 Ocak'ta maaşlarını yüzde 16.48 zamlı alacağını, birkaç gün sonra da kalan 13.52 puanlık kısmın hesaplara yatırılacağını kaydetti. Elitaş, "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.

RESMİ GAZETE'YE YAYIMLANDI

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılan zammın yüzde 30’a çıkartılmasına ilişkin hükümleri de içeren torba kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Memur maaşlarına ocak ayında normalde yüzde 8 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 16.48 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 15.40 oranında zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zam oranını yüzde 30’a çıkardıklarını açıkladı. Ancak yasanın gecikmesi nedeniyle memurlar zamlı maaşlarını 2 parça halinde alacak.